شاكيرا في المقدمة.. موسيقى كولومبيا تتصدر أرفع جوائز أميركا اللاتينية

نال الكولومبيون شاكيرا وكارول جي وكاميلو وخوانس الحصة الأكبر من جوائز غرامي للموسيقى اللاتينية التي تكافئ أفضل الألبومات والفنانين المنحدرين من أميركا اللاتينية ومُنحت الخميس للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وانطلق احتفال توزيع المكافآت الموسيقية، وهي الأهم باللغتين الإسبانية والبرتغالية، أمس، وعلى جري العادة، أقيمت افتتاحية أُعلن خلالها عن 46 جائزة من أصل 56 مكافأة تُمنح خلال الأمسية.

ونال الكولومبيون الحصة الأكبر من الجوائز. وفازت شاكيرا وكارول جي، اللتان كانتا حظيتا بسبعة ترشيحات لكلّ منهما في هذه الدورة الـ24 من الجوائز التي تمنحها «لاتين ريكوردينغ أكاديمي»، بجائزة أفضل أداء حضري عن أغنيتهما.

أما الفنان الذي نال أكبر عدد من الجوائز خلال العرض التقديمي فهو المكسيكي إدغار باريرا، الذي شارك كملحن لأغانٍ كثيرة نالت ترشيحات. وكان باريرا أكثر شخص يحظى بترشيحات لهذه الجوائز مع 13 ترشيحاً.

وتُخصص جوائز غرامي اللاتينية منذ العام 2000 لأفضل الألبومات والأغنيات والفنانين في مجال الموسيقى اللاتينية.