«دناتا» تدرس الاستثمار في «دمشق الدولي»

قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة دناتا»، نبيل سلطان المر، إن المجموعة تُجري حالياً نقاشات مع الجهات المعنية في سورية بشأن فرص التعاون والاستثمار في مطار دمشق الدولي، مشيراً إلى أن وفداً زار دمشق لبحث الإمكانات المتاحة.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات «سوق السفر العربي»، أن النقاشات تركز في الوقت الراهن على دراسة الجدوى الاقتصادية للفرص المحتملة، إلى جانب تقييم الأعمال التي يمكن لـ«دناتا» تنفيذها، والبنية التحتية المطلوبة، وحجم الاستثمارات اللازمة لتنفيذ أي مشاريع مستقبلية، مؤكداً أن المباحثات مع الجهات السورية مستمرة بشكل شهري، ومن أن الشركة لاتزال في مرحلة دراسة الخيارات والفرص المتاحة.

وقال: «سيتم الإعلان عن أي تطورات أو خطوات تتعلق بهذا الملف خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال الدراسات والمناقشات الجارية».

وأكد أن استراتيجية الشركة للتوسع تركز على أسواق أخرى بما في ذلك الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب فرص جديدة في أسواق دولية، مع اختيار الوجهات التي توفر إمكانات للنمو على المدى الطويل، كاشفاً عن مشروع استثماري جديد في أذربيجان يتضمن تأسيس شركة متخصصة في خدمات الشحن في أحد المطارات الجديدة، مع استهداف بدء التشغيل بحلول عام 2028.

وقال: «يهدف المشروع إلى تحويل المطار إلى مركز استراتيجي لحركة الشحن بين أسواق شرق آسيا، خصوصاً الصين وفيتنام، وأسواق أوروبا الشرقية، بما يعزز حضور (دناتا) في قطاع الخدمات اللوجستية والشحن الجوي».

ولفت إلى أن «دناتا» تستعد لمرحلة انتقالية تمتد لسنوات بالتزامن مع تطورات مطار آل مكتوم الدولي، مع خطة استثمارية تركز على التكنولوجيا والحلول الذكية وتطبيقات القيادة الذاتية في العمليات التشغيلية، لافتاً إلى أن الشركة تعمل حالياً على اختبار الأنظمة والتقنيات الجديدة في مختلف السيناريوهات والضغوط التشغيلية، للتأكد من جاهزيتها قبل الانتقال إلى المطار.

وأكد أن مؤشرات الطلب على السفر والسياحة في دبي لاتزال تعكس استمرار النمو، مع توقعات بأن تراوح نسب إشغال الفنادق للحجوزات خلال الأشهر المقبلة بين 70% و80%، إلى جانب توقعات بعودة نحو 90% من شركات الطيران العالمية إلى تشغيل رحلاتها بحلول نوفمبر.

«دناتا» في أرقام

تقدم «دناتا» خدمات المناولة الأرضية في 140 مطاراً، والتموين في نحو 50 مطاراً، فيما تغطي خدمات الشحن نحو 38 مطاراً. وتمثل العمليات الدولية نحو 77% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وتضم المجموعة أكثر من 56 ألف موظف حول العالم، وتتعامل سنوياً مع أكثر من 888 ألف حركة طائرات ونحو 3.2 ملايين طن من الشحنات، كما توفر عمليات التموين والتجزئة نحو 115.3 مليون وجبة سنوياً، وتدعم 28.4 مليون معاملة بيع بالتجزئة على متن الطائرات، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لمعاملات خدمات السفر نحو 10.1 مليارات درهم سنوياً.

وفي قطاع التموين، تعمل «دناتا» عبر شبكة تضم أكثر من 60 موقعاً في 12 دولة، ويعمل فيها أكثر من 11 ألف موظف. أما في قطاع السفر والضيافة، فتحجز المجموعة سنوياً نحو 2.8 مليون ليلة فندقية، اعتماداً على قاعدة بيانات تضم نحو 198 ألف فندق نشط.

7 جوائز عالمية

حصدت علامات «مجموعة دناتا للسفريات» سبع جوائز في حفل جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2026. وجاء الإعلان عن الجوائز على هامش مشاركة المجموعة في سوق السفر العربي.

وفازت «دناتا للسفريات» بلقب وكالة السفر الرائدة في السعودية لعام 2026 للعام السابع على التوالي، كما فازت «المغامرات العربية» المتخصصة في إدارة الوجهات السياحية وتنظيم الرحلات بثلاث جوائز. كما حازت «دناتا لإدارة السفر» على ثلاث جوائز ضمن «جوائز السفر العالمية» أيضاً.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا للسفريات»، جون بيفان: «يعكس الفوز بهذه الجوائز الرفيعة جهود فرق العمل التي تقف وراء علاماتنا التجارية».