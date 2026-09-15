إنجاز المقابلات الشخصية لمرشحي الجوائز التربوية المحلية والخليجية 2026

أنجزت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، المقابلات الشخصية للمرشحين ضمن الجوائز التربوية المحلية والخليجية لدورة عام 2026، والتي أُجريت يومَي 12 و13 سبتمبر الجاري في مجمع زايد التعليمي - المزهر، ضمن المراحل المعتمدة لعملية التقييم والتحكيم.

وشكّلت المقابلات مرحلة رئيسة في استكمال تقييم ملفات المرشحين، حيث أتاحت للجان التحكيم مناقشة الخبرات والإنجازات والممارسات التربوية الواردة في الترشيحات، والتحقق من الأدلة والشواهد المرتبطة بها، بما يدعم الوصول إلى تقييم متكامل وفق المعايير المعتمدة لكل فئة من فئات الجوائز.

ونُفذت المقابلات وفق آليات تقييم موحدة ومنهجية واضحة، وبمشاركة لجان التحكيم المركزية والمتخصصة، بما يضمن دقة الإجراءات وموضوعيتها، ويتيح استكمال الجوانب النوعية في تقييم الترشيحات والوقوف بصورة مباشرة على مستوى الممارسات المقدمة وأثرها في البيئة التعليمية.

وقال رئيس ومنسق عام لجان التحكيم المركزية، الدكتور علي سعيد الكعبي، إن المقابلات الشخصية مثّلت مرحلة مهمة في استكمال عملية التقييم، إذ أتاحت للجان التحكيم فرصة مناقشة المرشحين بصورة مباشرة حول ما تضمنته ملفاتهم من ممارسات وإنجازات وأدلة، والتحقق من مدى ارتباطها بالمعايير المعتمدة، بما يدعم الوصول إلى تقييم دقيق وشامل لكل ترشيح، وأوضح أن لجان التحكيم حرصت خلال هذه المرحلة على تطبيق المعايير والإجراءات المعتمدة بصورة موحدة، بما يُرسّخ مبادئ الموضوعية والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مضيفاً أن التقييم استند إلى الشواهد والنتائج والأثر التربوي المرتبط بكل ترشيح، بما يُعزّز موثوقية عملية التحكيم، ويحافظ على المستوى المهني للجوائز، وأشار الدكتور الكعبي إلى أن المقابلات أسهمت في استكمال جوانب التقييم النوعي، والتعرّف بصورة أعمق إلى طبيعة المبادرات والممارسات المقدمة، ومدى فاعليتها واستدامة أثرها، مؤكداً أهمية هذه المرحلة في تكوين رؤية متكاملة حول جودة الترشيحات واستيفائها لمتطلبات الجوائز.

وتواصل مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، استكمال المراحل اللاحقة من عملية التقييم والتحكيم لدورة عام 2026، في إطار منظومة تهدف إلى دعم التميّز التربوي، وتشجيع الممارسات النوعية والمبادرات التي تسهم في تطوير الأداء والارتقاء بجودة التعليم على المستويين المحلي والخليجي.