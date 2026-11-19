فازت حملة "نداء غزة"، التي أطلقها مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، بجائزة "أفضل حملة باللغة العربية" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن جوائز "PRCA MENA Awards 2026".

كما حصدت جائزة "أفضل قياس وتحليل وتقييم"، في تتويج لتميزها في الاتصال الإنساني وقياس أثره.

وتسلّم الجائزتين عضو اللجنة الإعلامية لمجلس الشؤون الإنسانية الدولية راشد الحميري، خلال حفل تكريم الفائزين.

وجاء هذا الفوز تقديراً لتميز الحملة في توظيف أدوات الاتصال الاستراتيجي والسرد الإعلامي المؤثر لإبراز الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز الوعي بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

كما يعكس فوز الحملة بجائزة "أفضل قياس وتحليل وتقييم" تميزها في قياس أثر أنشطتها الاتصالية وتحليل نتائجها وتقييم فاعليتها، بما يدعم تطوير المحتوى الإعلامي وتعزيز قدرته على إيصال الرسائل الإنسانية إلى شرائح واسعة من الجمهور.

ويعد هذا الفوز ثاني تتويج إقليمي للحملة، بعد حصولها مؤخراً على الجائزة الذهبية ضمن جوائز "دراجونز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026"، بما يعكس نجاحها في تقديم نموذج متميز للاتصال الإنساني يجمع بين الإبداع في إيصال الرسائل والقدرة على قياس الأثر وتقييم النتائج.

وتُعد جوائز "PRCA MENA" من الجوائز المهنية المتخصصة في قطاع العلاقات العامة والاتصال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف إلى تكريم الحملات والمبادرات المتميزة في التخطيط والإبداع والتنفيذ وتحقيق النتائج.

ويعزز الفوز بالجائزتين مكانة مجلس الشؤون الإنسانية الدولية في مجال الاتصال الإنساني، ويدعم جهوده في تطوير حملات إعلامية مؤثرة تسلط الضوء على المبادرات الإنسانية الإماراتية، وترسخ حضور دولة الإمارات وريادتها في العمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.