دبي تستضيف الدورة الجديدة من جوائز «CIBSE MENA 2026»

استضافت دبي فعاليات جوائز معهد تشارترد لمهندسي خدمات المباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CIBSE MENA) لعام 2026، التي أُقيمت في فندق «دبليو» نخلة جميرا، وشهدت تكريم أفراد ومؤسسات ومشروعات عن إنجازاتهم ومساهماتهم في قطاع هندسة وخدمات المباني بالمنطقة.

وشملت الجوائز مجالات عدة، من بينها الهندسة والاستدامة والابتكار والتصميم والقيادة المهنية، فيما حصدت شركة «أوتيس»، المتخصصة في تصنيع المصاعد والسلالم المتحركة وتركيبها وصيانتها وتحديثها، جائزة «الشركة المصنّعة والمورّدة للعام في قطاع النقل العمودي».

وتأتي الجائزة في العام الأول الذي تتضمن فيه جوائز «CIBSE MENA» فئات مخصصة لقطاع النقل العمودي، بما يعكس إدراج هذا المجال ضمن التخصصات التي تحتفي بها الجوائز، في ظل دوره في منظومة التنقل داخل المدن.

وقال نائب الرئيس والمدير العام لشركة «أوتيس» في الشرق الأوسط، ويسلي ستيلز، إن هذا التكريم يمثل أهمية خاصة لفرق عمل الشركة في المنطقة، لكونه يأتي بالتزامن مع استحداث فئات متخصصة بقطاع النقل العمودي ضمن الجوائز.

وأضاف أن النمو العمراني في المنطقة يتطلب حلولاً تراعي معايير السلامة والكفاءة والابتكار، مشيراً إلى أن الجائزة تعكس خبرات فرق الشركة والتزامها، وثقة عملائها في خدماتها لتلبية احتياجاتهم في مجال التنقل.