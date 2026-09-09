«إيمي 2026».. معركة الشاشة الكبرى ترسم ملامح تلفزيون المستقبل

تتجه أنظار صناعة التلفزيون العالمية إلى لوس أنجلوس مع انطلاق الدورة الـ78 من جوائز «إيمي»، أرفع الجوائز الأميركية في مجال التلفزيون، في موسم يعكس التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، من صعود منصات البث إلى تنوع أشكال السرد، وتداخل الدراما والكوميديا والخيال العلمي والرعب، وصولاً إلى الحضور المتزايد للأعمال المحدودة والمختارات.

وتكرّم جوائز «إيمي»، خلال دورتها الحالية، طيفاً واسعاً من الأعمال والعاملين في صناعة التلفزيون، بدءاً من المسلسلات الدرامية والكوميدية والأعمال المحدودة، وصولاً إلى برامج الواقع والرسوم المتحركة والبرامج المتنوعة، إلى جانب فئات واسعة تحتفي بالتصوير والمونتاج وتصميم الإنتاج والأزياء والموسيقى والمؤثرات البصرية والصوتية، وغيرها من العناصر التي تصنع التجربة التلفزيونية.

ويبرز في مشهد المنافسة هذا العام عدد من الأعمال التي تحولت إلى عناوين رئيسة في الموسم، وفي مقدمتها «خليج الأرملة - Widow’s Bay»، و«دي تي إف: سانت لويس - DTF St. Louis»، و«الحفرة - The Pitt»، و«بلوريبوس - Pluribus»، إلى جانب «الرجل العنكبوت: نوار - Spider-Noir»، فضلاً عن أعمال أخرى حاضرة في فئات الدراما والكوميديا والبرامج المحدودة. وتكشف هذه القائمة عن اتساع نطاق الإنتاج التلفزيوني الأميركي، الذي لم يعد يعتمد على نوع واحد من الأعمال أو نموذج إنتاج واحد.

ويمثل «خليج الأرملة» أحد النماذج اللافتة لهذا التحول، إذ ينتمي إلى الأعمال التي تمزج أكثر من نوع درامي، بينما يقدم «دي تي إف: سانت لويس» معالجة تنتمي إلى الدراما المحدودة، في حين يواصل «الحفرة» حضوره في الدراما الطبية، ويأخذ «بلوريبوس» المشاهد إلى مساحة الخيال العلمي. أما «الرجل العنكبوت: نوار» فيستفيد من عالم الأبطال الخارقين لتقديم معالجة مختلفة بصرياً وسردياً.

ولا تقتصر أهمية «إيمي» على الجوائز الممنوحة للممثلين، رغم أن فئات التمثيل تظل من أكثر عناصر الحدث جذباً للجمهور. فقد أصبح الفوز بجائزة من الأكاديمية مؤشراً إلى نجاح العمل ككل، بما يشمل الكتابة والإخراج والتصوير والمونتاج وتصميم الإنتاج والموسيقى والصوت والمؤثرات البصرية. وتمنح الأكاديمية عشرات الفئات التي تعكس حجم الفرق الإبداعية والتقنية التي تقف خلف الأعمال التلفزيونية الحديثة.

وفي هذا السياق، يأتي فوز ديفيد هاربور بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم عن «دي تي إف: سانت لويس» بوصفه واحداً من أبرز لحظات الدورة، إلى جانب مجموعة من الانتصارات التي تعكس الحضور القوي للعمل في سباق الجوائز. ويؤكد هذا النوع من التكريم أن «إيمي» لم تعد تقيس نجاح المسلسل بشعبيته وحدها، وإنما تنظر أيضاً إلى جودة الأداء وبناء الشخصيات والكتابة والرؤية الإخراجية.

وتحافظ الأعمال الدرامية الكبرى على موقعها في المنافسة، مع حضور «ذا ديبلوماسي - The Diplomat» و«الخيول البطيئة - Slow Horses» و«إيوفوريا - Euphoria» وغيرها في قوائم الترشيحات، وتكشف هذه الأسماء عن تنوع المنصات والجمهور والأساليب، من الدراما السياسية إلى الخيال العلمي والدراما الطبية والأعمال ذات الطابع النفسي.

وفي الجانب الكوميدي والترفيهي، يحافظ «إيمي» على مساحة واسعة للبرامج التي تتجاوز المسلسلات التقليدية، مع حضور برامج المنوعات والبرامج الواقعية والمسابقات، وهو ما يعكس اتساع مفهوم التلفزيون في عصر البث الرقمي. وتشمل الجوائز كذلك البرامج الوثائقية وغير الروائية والبرامج القصيرة والواقع والرسوم المتحركة.