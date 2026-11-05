الإمارات الإسلامي يطلق حملة ALPHA الذهبية بجوائز تصل إلى 400 ألف درهم

أطلق الإمارات الإسلامي حملة "ALPHA الذهبية" مع حساب ALPHA للأبناء، والتي تمنح الأبناء فرصة الدخول في سحوبات على جوائز قيّمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 400 ألف درهم.

وتتضمن الحملة جوائز متنوعة تشمل منحاً تعليمية بقيمة 50 ألف درهم، ورحلات عائلية إلى باريس، إضافة إلى قسائم شرائية بقيمة 3 آلاف درهم وبطاقات خصم محدودة الإصدار لكل فائز. وتوفر هذه الجوائز قيمة مضافة للعائلات من خلال دعم الجانب التعليمي والترفيهي وتقديم مزايا حصرية للفائزين.

ويمكن للمتعاملين التأهل للدخول في السحب من خلال فتح حساب ALPHA للأبناء والحفاظ على حد أدنى من الرصيد يبلغ 5,000 درهم.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الإمارات الإسلامي على تشجيع الأجيال الناشئة على تبني مفاهيم الادخار والإدارة المالية السليمة منذ سن مبكرة، من خلال توفير حلول مصرفية تجمع بين سهولة الاستخدام والمزايا التحفيزية التي تلبي احتياجات الأبناء وأولياء الأمور على حد سواء.

ويُعتبر "حساب ALPHA للأبناء" أحد المنتجات المصرفية التي يقدمها الإمارات الإسلامي خصيصاً للأبناء، حيث يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب وتمكينهم من اكتساب عادات مالية إيجابية تساعدهم على بناء مستقبل أكثر استقراراً. كما يتيح الحساب للعملاء الاستفادة من مجموعة من الخدمات والمزايا المصرفية التي تم تصميمها لتواكب متطلبات الجيل الجديد.

وتعكس هذه المبادرة رؤية الإمارات الإسلامي الرامية إلى دعم الأسر في رحلتها نحو التخطيط المالي السليم، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تجمع بين القيمة التعليمية والفرص التحفيزية. كما تؤكد التزام المصرف بتوفير منتجات وخدمات تلبي تطلعات المتعاملين وتواكب احتياجات مختلف الفئات العمرية.

وتستمر الحملة حتى 31 ديسمبر 2026، ما يمنح المتعاملين فرصة الاستفادة من مزايا الحساب والمشاركة في السحوبات على الجوائز طوال فترة الحملة.

للمزيد من المعلومات حول "حساب ALPHA للأبناء" والعرض الترويجي، يمكن زيارة صفحة الحملة على موقع الإمارات الإسلامي الإلكتروني.

https://www.emiratesislamic.ae/ar/offers/golden-alpha-campaign