أسبوع دبي للموضة بنسخته الأولى يسجّل نموّاً يتخطّى 50%

سجّل أسبوع دبي للموضة نموّاً في حجم طلبات تأكيد الحضور بنسبة 55% مقارنة بتلك المسجّلة خلال أسبوع الموضة العربي الذي تمّ تنظيمه في مارس 2022.

وكان هذا الحدث العالمي الذي تمّ تنظيمه في حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي من أكثر الفعاليات التي لاقت حضوراً واسعاً منذ سنوات عديدة.

وشهدت عروض الأزياء ومختلف الفعاليات إقبالاً واسعاً من محبي الموضة والأزياء وأبرز جهات القطاع حيث شارك في هذا الحدث مجموعة كبيرة من المصمّمين والجهات الراغبة بالشراء من عواصم الأزياء العالمية الكبرى.

وقالت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم خديجة البستكي " أسبوع دبي للموضة هو الحدث الأمثل لترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً خامسة للموضة إلى جانب باريس وميلانو ولندن ونيويورك. فقد أظهر كافة المصمّمين المشاركين في هذا الحدث أعلى مستوى من الإبداع والحرفية طوال أيام الأسبوع. وبصفتنا وجهة عالمية بارزة للإبداع يسرّنا في حي دبي للتصميم أن نلقي الضوء على مدى المساهمة الفاعلة لدبي في مسيرة الحوار العالمي بين القطاعات الإبداعية".

وأضافت " لم يسهم أسبوع دبي للموضة في تمكين المواهب الإقليمية والدولية من الوصول إلى شراكات وأسواق وفرص جديدة فحسب بل ساهم أيضاً في دعم المساعي العالمية الرامية إلى تحقيق الشمولية والتنوّع في قطاع الأزياء وذلك بفضل انفتاح دبي على مختلف الثقافات والجنسيات من حول العالم والتزامها الراسخ بدعم الاقتصاد الإبداعي".

وينبثق أسبوع دبي للموضة عن أسبوع الموضة العربي الذي حقّق نجاحاً واسعاً ليصبح اليوم من أبرز فعاليات الموضة في دبي والمنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً خامسة للموضة إلى جانب باريس وميلانو ولندن ونيويورك.

وانطلق هذا الحدث الذي أضيف مؤخراً إلى قائمة أسابيع الموضة العالمية من خلال مجموعة متنوّعة من عروض الأزياء والبرامج الغنيّة بالأنشطة والفعاليات على مستوى المنطقة والتي شملت أكثر من 45 عرض أزياء وعرضاً تقديمياً وفعالية تمّ تنظيمها على مدار الأيام الستة.

وتمكّن 28 مصمّماً مشاركاً من أكثر من 10 دول استعراض مجموعاتهم لخريف وشتاء 2023 - 2024 وأزياء السيدات الراقية لربيع وصيف 2023.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي جاكوب أبريان " أثبتت النسخة الأولى من أسبوع دبي للموضة أنّ لهذا الحدث آفاقاً واعدة جداً حيث لاقى إقبالاً واسعاً تخطّى الإقبال الذي شهدناه سابقاً خلال أسبوع الموضة العربي. ولم تكن صالات عروض الأزياء المزدحمة والانطباع الإيجابي الملحوظ من المصمّمين الموهوبين والجهات الراغبة بالشراء والضيوف سوى نبذة عمّا نجحت هذه النسخة في تحقيقه. وإننا نعمل اليوم بشكل وثيق مع حي دبي للتصميم لتقديم المزيد من خلال النسخة الثانية لترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للموضة تسهم بشكل رئيسي في حوار الموضة العالمي".

ودعماً لنجاح النسخة الأولى من أسبوع دبي للموضة تمّ إنشاء مساحات مرنة ومواقع جديدة مخصّصة لتلبية احتياجات مثل هذا الحدث بالتحديد وأقيمت معظم الفعاليات ضمن أماكن فريدة من نوعها وفي الهواء الطلق بما في ذلك ملعب كرة السلة وحديقة التزحلق في الوجهة الترفيهية المتميّزة "ذا بلوك" في حي دبي للتصميم. وتمّ كذلك تنظيم فعاليات حصرية في مختلف أنحاء مدينة دبي انسجاماً مع الرؤية الطموحة لمضاعفة أثر أسبوع دبي للموضة وتوحيد فعاليات الموضة على المستويين المحلي والإقليمي.