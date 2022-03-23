مصر.. تطورات جديدة في محاكمة محمد الأمين

المصدر: موقع الامارات اليوم

قالت مسؤولة التضامن الاجتماعي ببني سويف، إحسان.ع، وشاهدة في قضية رجل الأعمال المعروف محمد الأمين: البنات قبل ما يجوا الدار كانوا في الشارع، ودلوقتي بيقولوا بابي ومامي.

وأضافت مسؤولة التضامن: محمد الأمين كان دايما بيخاف على بنات الدار، وكانت اللي تتعب فيهم بيجيبلها الدكتور، والبنات لما كانوا هيمشوا من الدار كانوا بيعيطوا، وبيقولوا بابا محمد الأمين يجي معانا. بحسب عدد من الصحف المصرية.

وحضر الإعلامي خيري رمضان، جلسة المحاكمة لمؤازرة رجل الأعمال محمد الأمين، في قضية هتك عرض فتيات دار أيتام الأيدي الأمينة، المملوكة له في محافظة بني سويف.

وعقدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة لسماع المرافعة في جلسة محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين، في قضية هتك عرض 7 فتيات دار أيتام الأيدي الأمينة.

يذكر أن المستشار حماد الصاوي، النائب العام، أمر في وقت سابق، بإحالة رجل الأعمال الشهير محمد الأمين إلى محكمة الجنايات؛ وذلك بسبب اتهامه بـ الاتجار في البشر وهتك عرض 7 فتيات بالقوة وتحت التهديد، حيث أنه استغل سلطته ونفوذه عليهن باعتباره مالك دار الأيتام اللاتي يقيمن بها، لذلك أقبل على هتك عرضهن بالقوة وهددهن بأنه سوف يضربهن إذا اعترضن على ما يريده.

وقدم 13 شخصًا شهادتهم التي تؤكد ارتكاب رجل الأعمال محمد الأمين إلى جريمة الاتجار بالبشر، والاعتداء على فتيات دار الأيتام المملوكة له في محافظة بني سويف.

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