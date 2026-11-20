بيعت لوحة «أشجار الكستناء المزهرة» - التي رسمها الفنان ​الهولندي فنسنت فان جوخ عام 1890، لمشهد مشرق من حياة ‌القرية، ولم ​تعرض للجمهور منذ أكثر من 50 عاماً - مقابل 190.4 مليون دولار في مزاد، أمس، محققة رقماً غير مسبوق لأعمال رائد ما بعد الانطباعية.

وقالت دار «سوذبيز» في نيويورك، التي أقامت المزاد، إن هذا المبلغ يمثل أيضاً ثاني أعلى سعر يدفع مقابل عمل فني بيع ⁠عبر الدار، بعد لوحة جوستاف كليمت «لوحة إليزابيث ليدرر» التي بيعت، في نوفمبر 2025، مقابل 236.4 مليون دولار.

ولم تكشف دار المزادات عن هوية المشتري في بيان أعلن إتمام الصفقة، لكن صحيفة «نيويورك تايمز» ‌ذكرت أن الفائز بالمزاد تاجر الأعمال الفنية المخضرم ورئيس معرض أكوافيللا، وليام أكوافيللا.

ورسم فان جوخ اللوحة، التي تهيمن عليها صفوف كثيفة من أشجار الكستناء ‌المزهرة الممتدة على جانب طريق في قرية، بعد أيام ‌من وصوله إلى قرية أوفير-سور-واز الفرنسية، شمال غربي باريس، حيث أمضى الشهرين ‌الأخيرين من حياته.

وتظهر في ‌اللوحة شخصية رجل يرتدي قبعة، يعتقد أنه قد يكون الفنان نفسه، يسير بجوار ثلاث نساء يرتدين ​ملابس زاهية، ويحملن مظلات ‌تحت الأشجار.

ووصفت «سوذبيز» ​اللوحة بأنها من أهم الأعمال التي ⁠لاتزال في حوزة مقتنين من القطاع الخاص.

وجرى بيع ⁠لوحة فان جوخ ضمن مجموعة من 12 عملاً فنياً لافتاً عُرضت في مزاد، أول من أمس، من مجموعة بلاكييه-أرييتا الشهيرة للوحات الانطباعية والحديثة، وقالت «سوذبيز» إن «شاتينييه ⁠أون فلور» ظلت بعيدة عن العرض العام لأكثر من نصف قرن، منذ أن اقتنتها عائلة بلاكييه المقيمة في الأرجنتين عام 1975.