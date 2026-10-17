ألمانيا.. مقتل امرأة وإصابة اثنتين في هجوم بسكين بدار رعاية

قالت الشرطة الألمانية، مساء أمس، إن امرأة تبلغ من العمر 86 عاما قتلت، وأصيبت امرأتان أخريان بجروح خطيرة في هجوم بسكين داخل دار رعاية في بلدة أولفن قرب دورتموند بغرب ألمانيا.

وأضافت الشرطة أن الضحايا الثلاث نزلاء في الدار، وأن إحدى المصابتين، البالغة من العمر 81 عاما، في حالة خطيرة تهدد حياتها، فيما تبلغ المصابة الأخرى 83 عاما.

وقالت الشرطة إن المهاجم رجل يبلغ من العمر 72 عاما ويقيم في الدار، وقد اعتقل دون مقاومة، مشيرة إلى تشكيل فريق تحقيق في جرائم القتل.

وأفادت بأن الرجل طعن النساء في كافتيريا دار الرعاية مساء الجمعة، لتنتهي حياة المرأة البالغة 86 عاما في مكان الحادث.

ونقلت صحيفة بيلد أن الهجوم وقع في دار رعاية سانت فيتوس شتيفت، حيث هبطت مروحيتا إنقاذ خارج المبنى، ووصلت قوات الشرطة إلى الموقع بأعداد كبيرة.

وتضم الدار 77 نزيلا من كبار السن يحتاجون إلى رعاية تمريضية ودعم صحي، وفق المسؤولين عن تشغيلها.