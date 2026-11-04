«الشارقة للناشرين» يفتح للمشاركين دروباً جديدة

كشف صُنّاع كتب مشاركون في الدورة الـ16 من مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين، التي اختتمت أمس، عن عقدهم اتفاقات لبيع حقوق النشر والترجمة، وتفاهمات تفتح أسواقاً جديدة أمام الكتب من خلال اجتماعات مهنية جمعت ناشرين ووكلاء أدبيين من مختلف أنحاء العالم.

وأتاحت لقاءات «عقد الصفقات» للمشاركين عرض إصداراتهم والتفاوض على حقوقها وبحث فرص التعاون مع دور نشر من أسواق مختلفة، ونجحت دار «العربي للنشر والتوزيع» المصرية في بيع حقوق ترجمة كتاب «نون النسوية» إلى اللغة الصربية، في اتفاق تتولى بموجبه دار نشر صربية ترجمة العمل الذي يتناول قضايا النسوية من منظور عربي، ويناقش عدداً من التصورات الغربية المرتبطة بحقوق المرأة وحريتها في اختيار العمل أو عدمه.

وأعرب مسؤول الدار، شريف بكر، عن سعادته بالاتفاق، مشيراً إلى أن أهميته تنبع من طبيعة الكتاب ومضمونه الفكري، إذ اعتادت دور النشر العربية استقبال ترجمات الكتب الغربية في مجالات الفكر والفلسفة والعلوم الاجتماعية، فيما تفتح هذه الصفقة المجال أمام تقديم رؤية عربية لقضية عالمية إلى القراء في صربيا، معرباً عن تطلعه لرؤية الكتاب في معرض بلغراد للكتاب.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «XACT BOOKS»، التي تعمل في الهند ودولة الإمارات، الدكتور راهول سينغال، أنه عقد 20 لقاءً واجتماع عمل خلال اليوم الأول من لقاءات «عقد الصفقات»، وتوصل إلى اتفاقيات مع عدد من دور النشر والشركات العربية والأجنبية، يجري استكمال إجراءات توقيعها، مشيراً إلى أن إصدارات الشركة الموجهة للأطفال من الولادة حتى خمس سنوات حظيت باهتمام خلال اللقاءات، خصوصاً الكتب المصنوعة من الورق المقوّى والكتب المجسّمة والتفاعلية التي تعتمد على تقنيات مبتكرة في تصميم الصفحات.

وأضاف أن الشركة متخصصة في كتب الأطفال حتى عمر 12 عاماً، وتعمل بأكثر من 40 لغة في أسواق تتجاوز 35 دولة، من بينها العربية والبرتغالية والإسبانية، والبولندية والإندونيسية والملايوية.

أما الوكيلة الأدبية التركية، نيرمين مولا أوغلو، من إسطنبول، فبدأت حكايتها مع اتفاق جديد خلال استراحة الغداء، عندما التقت مسؤولة في إحدى دور النشر الصربية من دون موعد مسبق، وتبادلتا الحديث حول الكاتبة التركية عائشة كولين، قبل أن تبدي الناشرة الصربية اهتماماً بأحد أعمالها، وأوضحت نيرمين أن اللقاء أسفر عن تفاهم لتوقيع خطاب نوايا لترجمة أحد أعمال عائشة كولين إلى اللغة الصربية.

وقالت إنها تشارك في المؤتمر للمرة الـ16، وتعمل على تمثيل الكتّاب الأتراك في الأسواق الدولية، إلى جانب تمثيل دور نشر عربية وأجنبية في السوق التركية، من بينها دار «كلمات» ودار نشر الجامعة الأميركية بالقاهرة، وأشارت إلى نجاحها في بيع حقوق ترجمة كتب من «كلمات» إلى اللغة التركية، ضمن عملها المستمر على نقل المؤلفات بين السوقين العربية والتركية.

من «الإنجليزية»

قالت رئيسة دار ميلفلوريس، الناشرة الفلبينية أندريا باسيون فلوريس، إنها توصلت إلى اتفاقات لترجمة أربعة كتب لمؤلفين فلبينيين من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، بالتعاون مع جهات نشر في الأردن ومصر.

وأضافت أن الاتفاقات تشمل رواية ومجموعة قصص قصيرة وكتابين من الأدب غير الروائي، لافتة إلى أن جميع الأعمال كُتبت أصلاً باللغة الإنجليزية بأقلام مؤلفين فلبينيين، وستتيح ترجمتها تقديم تجاربهم الأدبية والفكرية إلى القراء العرب.