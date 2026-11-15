عبيد بوملحة ولطيفة الحاج يحددان «معايير المنشور»

حدد ناشرون خلال جلسة «كيف يختار الناشر الكتب التي ينشرها: دور النشر في الحفاظ على جودة المنتج المنشور»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، معايير أساسية لاختيار الأعمال المرشحة للنشر تشمل جودة المخطوط وتماسك بنائه الأدبي والفني ومدى انسجامه مع توجهات دار النشر ومشروعها الثقافي.

وشارك في الجلسة مؤسس دار بوملحة للنشر والتوزيع، الكاتب عبيد بوملحة، والكاتبة والشاعرة والمترجمة الدكتورة لطيفة الحاج. وقال بوملحة إن اختيار المخطوطات في دار النشر لا يخضع لقرار فردي، وإنما يمر بعملية تقييم جماعية عبر نظام إلكتروني يتيح لأعضاء الفريق الاطلاع على الأعمال وإبداء آرائهم بشأنها، فيما تُحال بعض المخطوطات مثل الدراسات والأعمال الشعرية إلى متخصصين لتقييمها. وأشار إلى أن ذائقة الناشر الشخصية قد تؤثر في قراراته لكنها لا ينبغي أن تحسمها.

من جانبها، قالت لطيفة الحاج إن انسجام المخطوط مع هوية دار النشر ومشروعها الثقافي يمثل معياراً مهماً للاختيار، مشيرة إلى أن الدار رفضت أعمالاً لا تتوافق مع توجهاتها مع اهتمامها باكتشاف الأصوات الأدبية الإماراتية الجديدة ودعم أصحاب التجارب الأولى.