لوحة فنية بـ 3 ملايين دولار بين كومة ملابس .. لماذا أخفتها صاحبتها 40 عاما؟

قاد ترتيب خزانة الملابس امرأة إلى اكتشاف غير متوقع، في مدينة نيويورك الأمريكية بعدما طلبت منها عمتها المسنة مساعدتها في ترتيب مقتنياتها الشخصية.

العمة التي عاشت حياة حافلة بالسفر والعمل، وكانت معروفة بشغفها بالفنون، وتتقن أربع لغات، وكانت تعمل في السلك الدبلوماسي الأمريكي، أشارت في الحديث إلى وجود شيء ثمين داخل خزانة ملابسها.

ولم تتوقع ابنة أخيها أن تقودها تلك الإشارة العابرة إلى اكتشاف عمل فني ظل بعيدا عن الأنظار نحو 4 عقود، وأصبح اليوم مرشحا للبيع بملايين الدولارات.

والأغرب أن صاحبة اللوحة اختارت إخفاءها عن أعين الزوار، لسبب يعود إلى موقف أثار قلقها في ثمانينيات القرن الماضي.

بدأت القصة داخل شقة في حي إيست فيليدج بمنطقة مانهاتن في نيويورك، عندما دعت امرأة مسنة ابنة أخيها لمساعدتها في مراجعة ممتلكاتها، وأثناء الحديث، قالت العمة بصورة عابرة إن لديها لوحة للفنانة الأمريكية الشهيرة جورجيا أوكيف داخل الخزانة.

العبارة أثارت دهشة ابنة أخيها، التي كانت تعرف اهتمام عمتها باقتناء الأعمال الفنية، لكنها لم تكن تعلم بوجود لوحة لإحدى أشهر الفنانات الأمريكيات بين ملابسها.

وبحسب بيان نشرته دار المزادات العالمية "كريستيز" (Christie’s) في 5 نوفمبر 2026، بدأت المرأة البحث بين عشرات المعاطف داخل الخزانة الأمامية للشقة، إلى أن عثرت على صندوق خشبي قديم يضم لوحة صغيرة طولها نحو 61 سنتيمترا وعرضها 25 سنتيمترا، محفوظة داخل عبوتها الأصلية، وتحمل على لوحها الخلفي توقيع الفنانة بالحرفين "أو كيه" (OK).

اللوحة تحمل اسم "قرب أبيكيو، نيو مكسيكو 1" (Near Abiquiu, New Mexico 1)، ورسمتها جورجيا أوكيف عام 1930، وتقدر دار كريستيز قيمتها بنحو 3 ملايين دولار.

وكانت اللوحة هدية تلقتها صاحبتها من والدتها بمناسبة حصولها على درجة الماجستير في ستينيات القرن الماضي.

ففي 15 أبريل 1963، اشترت الأم العمل الفني من معرض "ذا داونتاون غاليري" (The Downtown Gallery) في مانهاتن، الذي كان يتعامل مع أعمال أوكيف، مقابل 3800 دولار.

واحتفظت الابنة بالهدية وعلقتها على جدار شقتها سنوات، قبل أن تتخذ قرارا بإخفائها في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. والسبب، وفقا لما نقلته كريستيز عن العائلة، أن أحد ضيوفها أثناء جلسة للعبة الورق "البريدج"، بدا شديد الاهتمام باللوحة وأطال النظر إليها بطريقة أثارت قلق صاحبتها.

وخشيت المرأة المعروفة بحرصها الشديد على خصوصيتها على العمل الفني، فأزالته من مكانه وأعادته إلى صندوقه الخشبي الأصلي ثم وضعته داخل خزانة الملابس.

ومنذ ذلك الوقت، بقيت اللوحة محفوظة خلف المعاطف، بعيدا عن الأنظار، ولم يكن أفراد العائلة يعرفون مكانها، ولا يدرون أصلا أنها لا تزال موجودة في الشقة.

ابنة الأخ، التي عرّفتها وسائل إعلام أمريكية باسم "بيتسي" وتبلغ 65 عاما، تحدثت عن دهشتها عندما أدركت قيمة ما وجدته.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عنها أنها تساءلت في البداية إن كان بإمكانها الاحتفاظ باللوحة، لكنها أدركت بعد معرفة قيمتها أنها تساوي أكثر من منزلها.

وبعد فترة قصيرة من الكشف عن اللوحة، توفيت العمة، فيما أرسلت ابنة أخيها صور العمل إلى دار كريستيز عبر البريد الإلكتروني لطلب تقييمه.

وفحص خبراء الدار اللوحة وراجعوا خصائصها الفنية وتاريخها، قبل الإعلان عن إعادة اكتشافها وطرحها للبيع.

وأعلنت دار كريستيز عرضها في مقرها بمركز روكفلر في نيويورك، ضمن معرض مجاني يستمر من 7 إلى 17 نوفمبر 2026. ومن المقرر طرحها في مزاد للأعمال الفنية من القرن العشرين يوم 17 نوفمبر، بتقدير سعري يقارب 3 ملايين دولار.

وهذا الرقم يمثل تقديرا أوليا من دار المزادات، وليس سعرا نهائيا للبيع، إذ ستتحدد قيمتها الفعلية بعد انتهاء المزايدة.