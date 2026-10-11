الفنانة أحلام تنعى ابن زوجها: "رحمة الله عليك الغالي علي"

خيّم الحزن على عائلة رجل الأعمال مبارك الهاجري، زوج الفنانة أحلام، بعد الإعلان عن وفاة نجله علي مبارك محمد بن فاهد الهاجري عن عمر ناهز 33 عاماً، في خبر أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعت أحلام الراحل عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، بكلمات مؤثرة عبّرت فيها عن حزنها لفقدانه، وكتبت: "البقاء لله، رحمة الله عليك الغالي علي، الله يعوض شبابك في الجنة". كما شاركت نعي العائلة، داعية للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولأهله بالصبر والسلوان.

وكذلك فعل ابنها فاهد، الذي شارك عبر خاصية الستوري آية قرآنية وأرفقها بعبارة "أخوي علي في ذمة الله"، تعبيراً عن حزنه الكبير لرحيل شقيقه الأكبر.

وبعد إعلان الخبر الحزين، شاركت النجمة احلام عبر السوشيال ميديا تفاصيل عن العزاء، ومن المقرر تشييع جثمان علي مبارك الهاجري اليوم الأحد عقب صلاة العصر.

وتفاعل الجمهور الخليجي بشكل واسع مع الخبر الحزين وانهالت التعليقات والفيديوهات المؤثرة لنعي الشاب الراحل ووالده، متمنيين أن يمن على أسرته بالصبر والسلوان.

والفقيد علي هو نجل رجل الأعمال القطري مبارك محمد فاهد الهاجري من زواج سابق من ابنة عمه التي أنجب منها ولديه علي ومحمد، وذلك قبل سنوات من ارتباطه بالفنانة أحلام. وكان الراحل يبلغ 33 عاماً عند وفاته، وله شقيق هو محمد وثلاثة أخوة هم فاهد وفاطمة ولولوة، من زوجة والده الفنانة أحلام.

وقالت أخبار صحفية إن وفاة علي مبارك الهاجري وهو نائم في سريره، جاءت بسبب ظاهرة تُعرف علمياً بـ "الموت القلبي المفاجئ" والتي تشكل خطراً يهدد الفئة العمرية بين 12 و35 عاماً، وتختلف جذرياً عن الأزمات القلبية التقليدية.