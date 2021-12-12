تقرير صادم عن الكائنات الفضائية.. ربما زارت كوكبنا !

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

"ربما تكون كائنات فضائية قد زارت الأرض بالفعل"، جملة صادمة وردت في أحدت تقارير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" التي تعمل على العثور على علامات لوجود حياة أخرى خارج كوكبنا.

ووفقاً للتقرير الذي نشرت صحيفة "ميرور" أجزاء منه، فإن "ناسا" لم تجد بعد أي دليل موثوق به على وجود حياة خارج كوكب الأرض، لكنها في ذات الوقت ليست منغلقة على احتمال وجود كائنات فضائية تعيش خارج كوكبنا.

وتناولت الوثيقة تقارير عن ظاهرة جوية مجهولة الهوية، والمعروفة أكثر باسم الأجسام الطائرة المجهولة، وقالت: "عندما نرى ظواهر جوية مجهولة الهوية، فإنها تفتح الباب أمام أسئلة علمية جديدة لاستكشافها، لغة العلماء هي البيانات. ولكن بدون الوصول إلى البيانات الكاملة، يكاد يكون من المستحيل التحقق من أي ملاحظة أو شرحها."

وأشارت الوثيقة إلى أن الدراسة العلمية للأطباق الطائرة تواجه مشكلة مركزية تتمثل في الافتقار إلى البيانات القوية.

ويأتي هذا بعد أن كشف تقرير للبنتاغون في يونيو الماضي عما تعرفه الحكومة الأمريكية عن سلسلة من الأجسام الطائرة الغامضة التي شوهدت في الأجواء العسكرية في العقود الأخيرة.

وقد فحصت 144 سجلاً لمشاهدات ما وصفته الحكومة بـ "الظاهرة الجوية المجهولة" أو الأجسام الغامضة.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الأجسام الطائرة المجهولة يبدو أنها تمتلك نوعاً من الدفع المتقدم أو التكنولوجيا المتقدمة، وأشار إلى سرعات تتجاوز ما تعتبره الولايات المتحدة ممكنًا في عوالم الخصوم الأجانب (روسيا والصين).

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