بسبب الضحك في المقبرة .. وزير الحرب الأميركي يمنح وساما للجندي الذي وبّخه

منح وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، وسام تقدير للجندي الذي وبّخه بسبب سلوكه وسلوك مرافقيه داخل مقبرة أرلينغتون الوطنية، خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وكان هيغسيث وزوجته وعدد من مستشاريه يضحكون بصوت مرتفع أثناء مغادرتهم مراسم إحياء المناسبة، الأربعاء، بعدما التقطوا صورًا أمام نصب «قبر الجندي المجهول»، وهو موقع تفرض فيه إدارة المقبرة، التابعة للجيش الأميركي، قواعد صارمة تلزم الزوار بالصمت والاحترام.

وأمام هذا السلوك، استدار الجندي توماس إغليسياس، المكلف بحراسة القبر، نحو هيغسيث ومرافقيه، وصاح قائلًا: «على جميع الزوار المحافظة على أجواء الصمت والاحترام في جميع الأوقات!».

وقد وثقت كاميرات وسائل الإعلام الواقعة أثناء تغطيتها مراسم وضع إكليل من الزهور، التي حضرها الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس وعدد من كبار مسؤولي الإدارة والقيادات العسكرية.

وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثيرًا موجة انتقادات غاضبة من تصرف وزير الحرب الذي سبق له الخدمة العسكرية في حربي أفغانستان والعراق، داخل أحد أكثر المواقع التذكارية قدسية في البلاد.

ويأتي الجدل في وقت يواجه فيه هيغسيث انتقادات متواصلة منذ توليه منصبه العام الماضي، بلغت ذروتها هذا الأسبوع مع محاولة فاشلة من أعضاء في مجلس النواب لعزله.

واستقبل هيغسيث، الخميس، الجندي إغليسياس وعددًا من أفراد وحدته، وهي فرقة المشاة الأميركية الثالثة، المعروفة باسم «الحرس القديم»، وقدم له وسام التقدير للخدمة المشتركة، وفق بيان لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون).

ويُعد الوسام تكريمًا عسكريًا من المستوى المتوسط، يُمنح تقديرًا للإنجازات والخدمات المتميزة.

ونشر هيغسيث لاحقًا صورًا من مراسم الاستقبال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: «نحن نحب جنودنا، ونحب الالتزام بالمعايير. أحسنت أيها الجندي، واصل أداء واجبك أيها الوطني».

وكان البنتاغون قد سعى، الأربعاء، إلى احتواء تداعيات الواقعة، مؤكدًا في بيان أن إغليسياس «ذكّر الجميع، على نحو صحيح ومحترم، بضرورة الالتزام بقواعد السلوك اللائق».

وأضاف البيان أن هيغسيث «لطالما احترم، وسيواصل احترام، التضحيات التي قدمها رجال ونساء القوات المسلحة للحفاظ على أمن أميركا».

ويؤدي العسكريون الأميركيون مهمة الحراسة المتواصلة لقبر الجندي المجهول منذ عام 1937، في تقليد عسكري يرمز إلى تكريم الجنود الذين سقطوا في الحروب ولم تُعرف هوياتهم.