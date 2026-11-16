هل هو ورد الذي اختفى منذ 17 عامًا ؟ .. صورة من صيدنايا تحيي قصة طفل أردني مفقود

عادت قضية اختفاء الطفل الأردني ورد عبدالمجيد الربابعة إلى الواجهة مجددا، بعد تداول ناشطين سوريين صورة لشاب مجهول الهوية، رجحوا أنه أردني الجنسية ومن المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا، وسط تكهنات بشأن وجود شبه كبير بينه وبين الطفل المفقود منذ عام 2009.

وأثارت الصورة، التي انتشرت على نطاق واسع عبر منصتي "إكس" و"فيسبوك"، تفاعلاً كبيراً، بعدما ربط مستخدمون ملامح الشاب بصور ورد القديمة، مطالبين بالتحقق من هويته والوصول إلى عائلته.

وتفاعل أردنيون مع الصورة، وأعادوا نشرها عبر حساباتهم، مشيرين إلى وجود شبه كبير جداً بين الشاب الظاهر فيها وبين ورد.

وتظهر الصورة المتداولة شاباً يجلس في منطقة جبلية ذات طبيعة صحراوية، وتبدو عليه علامات التعب والإرهاق، فيما لم تصدر حتى الآن أي تأكيدات رسمية بشأن هويته أو حقيقة كونه ورد الربابعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى مايو 2009، عندما اختفى ورد، وكان يبلغ نحو 5 سنوات، في بلدة جديتا بمحافظة إربد شمالي الأردن، بعدما خرج من منزله لشراء إفطار من مطعم يبعد نحو 200 متر فقط عن منزله، لكنه لم يعد.

وشهدت القضية حينها عمليات بحث واسعة بمشاركة الأجهزة الأمنية والجيش، واستخدام وسائل مختلفة بينها كلاب الأثر، كما امتدت جهود البحث إلى خارج الأردن، دون جدوى.

وعلى مدار 17 عاما، تمسكت عائلة ورد بالأمل في عودته وظلت القضية حاضرة في ذاكرة الأردنيين.