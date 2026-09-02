مفاجأة صادمة بانتظار الزوج.. المكنسة كشفت المستور عن زوجته لكنها سجنته

كسب رجل في تايوان دعوى مدنية بعد استخدامه مكنسة كهربائية روبوتية لجمع أدلة ضد زوجته، لكنه حُكم عليه لاحقاً بالسجن بتهمة انتهاك خصوصيتها.

وكشف حكم قضائي صدر مؤخراً، ونشرته وسائل إعلام محلية، أن الرجل، الذي لم يُكشف عن هويته، تزوج عام 2021. وكان الزوجان يعيشان مع والديه، ولا يزوران منزلهما الصيفي إلا خلال العطلات.

وفي سبتمبر 2023، عثر الرجل على فرشاة أسنان مستعملة في المنزل الصيفي، مما زاد من شكوكه. وبعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في موقف السيارات، تعرف على رجل مجهول كان قد أوصل زوجته إلى المنزل سابقاً.

وبعد ثلاثة أشهر، قام بتشغيل المكنسة الكهربائية الروبوتية عن بُعد عبر تطبيقها على الهاتف، عازماً على استخدام خاصية الصوت المدمجة فيها للتواصل مع زوجته. إلا أن البث المباشر التقط صور زوجته في وضع حميمي مع رجل آخر. وسعياً منه للحصول على أدلة لرفع دعوى قضائية، بدأ بتسجيل الفيديو.

وبعد ذلك بوقت قصير، استخدم الزوج اللقطات كدليل لمقاضاة زوجته وعشيقها بتهمة انتهاك حقوقه الزوجية، مطالباً بتعويض قدره مليوني دولار تايواني جديد (68,000 دولار أميركي).

وقررت المحكمة وفقا لموقع «ستار» أن علاقتهما تجاوزت حدود الصداقة العادية وأمرت العاشقين بدفع 500,000 دولار تايواني جديد (15 ألف دولار) كتعويض للزوج.

ومع ذلك، لم يحمِ هذا الانتصار المدني الزوج من التبعات القانونية المتعلقة بكيفية الحصول على الأدلة. فرفعت الزوجة دعوى مضادة لاحقاً، متهمةً إياه بتسجيل لقطات خاصة دون موافقتها. وادعى الرجل أن المحكمة المدنية قد قبلت الفيديو بالفعل وأن تصرفاته «مبررة قانونياً». ومع ذلك، رفضت المحكمة دفاعه، وقضت بأن الالتزامات الزوجية لا تُلغي حق الفرد في الخصوصية. وقررت أن التسجيل كان متعمداً.

علاوة على ذلك، اعتُبرت أي إشارات ضوئية أو صوتية من المكنسة الكهربائية الروبوتية غير كافية لإثبات علم الزوجة بتسجيلها أو موافقتها على التقاط اللقطات.