في ليلة الجمعة، جلس رجل بمفرده على مقعد داخل شقته في بروكلين، محدقاً في الفراغ. وفي الوقت ذاته، كان شخص غريب يقف بهاتفه، مصوراً كل حركة من حركاته. ودون علم الرجل، نُشرت اللقطات على منصة «تيك توك»، وفي أقل من 48 ساعة، شاهدها أكثر من 10 ملايين شخص.

وقال «جون»، الذي نشر المقطع الخاص بهذا الشخص الغريب: «نظرت من النافذة فرأيت هذا الرجل يجلس ساكناً تماماً، يحدق في الجدار.. أعلم أنه ينبغي عليّ ألا أتدخل فيما لا يعنيني، لكن للأسف، أصبح هذا أمراً يعنيني الآن».

ولكن بدلاً من أن يصبح الرجل المجهول في المقطع مادة للسخرية - وهو ربما ما كان مقصوداً - أثار المقطع ضجة واسعة، حيث اعتبره كثيرون انتهاكاً صارخاً للخصوصية.

وعلّق أحدهم قائلاً: «فكرة أن يراقبني شخص ما ويسجل تصرفاتي داخل منزلي هي فكرة مرعبة». وقال آخر: «هذا أقصى درجات انتهاك الخصوصية». وتساءل شخص آخر بأسى: «ألم يعد بإمكان المرء حتى أن ينعزل مع أفكاره داخل منزله؟».

ويُعد هذا المقطع المنتشر مثالاً لما أطلقت عليه عالمة الاجتماع شوشانا زوبوف مصطلح «رأسمالية المراقبة». وترى زوبوف أن هذا النظام «يستولي من جانب واحد على التجربة الإنسانية، معتبراً إياها مادة خاماً مجانية» يمكن للآخرين استغلالها، مشيرة إلى أن الاتصال الرقمي بات يُستخدم الآن لتحقيق أغراض تجارية للغير.