خدعة صادمة في النرويج..دفنوا ذهبهم في الغابات طمعاً في الثراء فكانت المفاجأة

وقع عدد من النرويجيين ضحية حيلة احتيالية غريبة، بعدما أقنعهم أشخاص مجهولون بتحويل مدخراتهم النقدية إلى ذهب ودفنه في الغابات، بحجة الاحتفاظ به هناك إلى حين ارتفاع قيمته، قبل أن يستولي اللصوص عليه.

ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، حذّر اتحاد البنوك النرويجي (Finans Norge) المواطنين من عمليات الاحتيال، بعدما أقدم بعض عملاء البنوك على شراء الذهب بمدخراتهم ونقله إلى مناطق حرجية ودفنه تحت الأرض، استجابة لتعليمات تلقوها من أشخاص غرباء.

وبدلاً من أن يكون الذهب المدفون استثماراً ينتظر ارتفاع أسعاره، تحوّل إلى غنيمة سهلة للصوص، الذين استولوا عليه من الأماكن التي أخفاه فيها أصحابه.

وقالت غري نيرغارد، مديرة عمليات مكافحة الاحتيال في الاتحاد، إن هذه العمليات ظهرت للمرة الأولى خلال فصل الربيع في محيط مدينتي أوسلو وبيرغن، قبل أن يوجّه الاتحاد تحذيراً للمواطنين من الاستجابة لتعليمات مجهولين تدفعهم إلى إخفاء أموالهم أو مقتنياتهم الثمينة في الغابات.

ولم يكشف الاتحاد عن القيمة الإجمالية للذهب المسروق أو عدد الضحايا، إلا أن التحذير يعكس مخاوف من اتساع نطاق هذه الحيلة، التي تستغل ثقة الضحايا بالوعود المضللة وتدفعهم إلى تسليم مدخراتهم عملياً للصوص، من دون أي ضمان لاستعادتها.