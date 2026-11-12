جندي أمريكي يوبّخ وزير دفاعه بشدّة لأنه ضحك في مقبرة الجندي المجهول ( فيديو)
وجه جندي مكلف بحراسة مقبرة الجندي المجهول، توبيخاً بصوت مرتفع، لوزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ومجموعة من مستشاري وموظفي البنتاغون، عقب مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلنغتون الوطنية.
وأظهر مقطع فيديو هيغسيث وهو يلتقط صورا مع زوجته جينيفر، ورئيس مكتبه ريكي بوريا، ونائب رئيس مكتبه باتريك ويفر، على الدرج الخالي أمام المقبرة، في ولاية فرجينيا.
وعقب انتهاء المجموعة من التقاط الصور سُمعت ضحكة عالية، مما دفع الجندي المكلف بحراسة المقبرة إلى الصياح بصوت عال، وبحرقةٍ واضحة وانفعال قائلا: "على جميع الزوار الالتزام بأجواء الصمت والاحترام في جميع الأوقات".
ولم يعلق وزير الدفاع على الواقعة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية شون بارنيل، إن "أحد الجنود ذكّر الجميع، على نحو صحيح وبكل احترام، بضرورة الالتزام بالسلوك اللائق أثناء إحياء هذه المناسبة المهيبة".
وتابع بارنيل في بيان: "احترم الوزير والوزارة بأكملها دائما، وسيحترمان دائما، التضحيات التي قدمها رجالنا ونساؤنا العسكريون للحفاظ على سلامة الولايات المتحدة".
A group with Defense Secretary Pete Hegseth was reprimanded by a U.S. Army sentinel at the Tomb of the Unknown Soldier at Arlington National Cemetery on Veterans Day after someone in the group appeared to laugh following a photo. “All visitors will maintain an atmosphere of silence and respect at all times,” the sentinel said. “The Secretary and the entire Department have always honored—and will always honor—the sacrifices our military men and women have made to keep America safe," Chief Pentagon Spokesman Sean Parnell said in a statement. "While commemorating this solemn day, a soldier correctly and respectfully reminded everyone to maintain decorum.”— CBS News (@CBSNews) November 11, 2026
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news