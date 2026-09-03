المجر: طيار مخمور يسرق طائرة ويحلق بها فوق محطة نووية

سرق طيار مخمور يبلغ من العمر 24 عامًا طائرة من طراز سيسنا 172 وطار بها مسافة قصيرة قبل أن يهبط اضطراريًا في حقل لدوار الشمس بالقرب من محطة طاقة نووية.

ونشر وزير الدفاع المجري، رومولوش روسين-سزندي، منشورًا على صفحته الرسمية على فيسبوك، أفاد فيه بأن الرادار العسكري رصد الطائرة بعد دخولها منطقة حظر طيران بالقرب من محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد، باكس.

ويُحظر على الطائرات المدنية الاقتراب لمسافة تقل عن 3.22 كيلومتر من المحطة النووية، التي تتمتع بوضع حماية خاص، وعلى ارتفاعات تقل عن 6096 مترًا.

وبعد دقائق من إقلاعه، هبط الطيار المخمور اضطراريًا في حقل دوار الشمس على بُعد حوالي 6.44 كيلومتر من المحطة. وأوضح الوزير أن طائرات مقاتلة رصدت الطائرة وبقيت في المنطقة بانتظار وصول مروحية إنقاذ وفرق الإنقاذ.

وأدت تصرفات الطيار المتهورة، التي لم تُصبه بأذى، إلى أضرار جسيمة في الطائرة وفقا لمحطة "أنتينا تريس". وحاول المتهم الفرار بعد الهبوط الاضطراري، وشوهد يسير على طريق قريب وهو في حالة اضطراب واضحة. ثم حاول الهرب بسيارته، لكن "تم القبض عليه في الوقت المناسب"، وفقًا لبيان الشرطة.

ووصلت السلطات إلى موقع الحادث، وألقت القبض على الرجل، واستجوبته. وكشفت الفحوصات الأولية أنه كان مخمورًا وقت وقوع الحادث .ولم تتضرر محطة الطاقة النووية، التي تولد حوالي 50% من كهرباء المجر.

ويواصل المحققون تحقيقاتهم. ولا تزال دوافع المتهم وكيفية تمكنه من سرقة الطائرة مجهولة.