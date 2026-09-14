«امرأة مجهولة» بتوقيع مصرية دنماركية يفوز بـ «الأسد الذهبي»

فاز «وومان أنّون» للمخرجة المصرية - الدنماركية، مي الطوخي، بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم في ختام مهرجان البندقية السينمائي، أول من أمس، ومُنحت بطلته جائزة فئة الممثلات.

وكانت الطوخي إحدى مرأتين من بين مخرجي الأفلام المتنافسة في الدورة الـ83 من المهرجان، ويتناول فيلمها «وومان أنّون» (أي: امرأة مجهولة) ما وصفته بـ«لا مرئية النساء»، ويروي الفيلم قصة العاملة المنزلية ماري، التي توشك على الزواج من مخدومها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في الدنمارك، لكنها تكاد تفقد كل شيء بسبب سر ثقيل من النزاع تخفيه ويعاود الظهور.

وحصلت الدنماركية، ماتيلده آرسل، على جائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها شخصية ماري في «وومان أنّون»، الذي يعد ثالث فيلم روائي طويل للطوخي.

ونال الأميركي جون مالكوفيتش جائزة أفضل ممثل عن دوره كعميل في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) يؤنبه ضميره، في فيلم «وايلد هورس ناين» للمخرج البريطاني - الإيرلندي مارتن ماكدونا، وهي أول جائزة رئيسة في مهرجان سينمائي بارز ينالها الفنان البالغ 72 عاماً، بعد مسيرة حافلة ومتنوعة جمعت بين سينما المؤلف والأفلام الضخمة، والإنتاجات المسرحية المعاصرة.

وفاز الفيلم الوثائقي الجديد «نازا» الذي يتناول عمليات قتل جماعي نفذتها إسرائيل بحق مدنيين في غزة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي.