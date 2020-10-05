نجوم فرقة «ناو يونايتد» في ضيافة جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أمضت فرقة البوب العالمية «ناو يونايتد» أياماً من المتعة في استكشاف جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية في أبوظبي، إذ زارت الفرقة دولة الإمارات، في أعقاب الكشف عن انضمام الشابة اللبنانية نور أردكاني إليها، وهي الإضافة الأحدث للفرقة وأول عضو ينضم إليها من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتضمنت رحلة الفرقة إلى جزيرة ياس، زيارة الوجهات الترفيهية الحائزة جوائز مرموقة، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، والاستمتاع بتجربة أكبر نفق هوائي للقفز الحر وأعلى جدار تسلق داخلي في العالم في «كلايم أبوظبي».

كما أتيحت للفرقة المعروفة على مستوى العالم الفرصة لخوض تجارب سائقي الفورمولا 1 الفائزين، من خلال الاستمتاع بتجربة الكارتينج في حلبة مرسى ياس.

وكذلك، خصصت الفرقة بعض الوقت للاستمتاع بتجربة التسوق في ياس مول، واستمتعوا بتناول وجبة العشاء في الجزيرة بمطعم في ياس مارينا.

كما زارت الفرقة أيضاً وجهات سياحية في جزيرة السعديات، إلى جانب زيارة قصر الحصن.

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