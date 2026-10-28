رحلة مع «لغات» الحيتان والدلافين في «مركز ياس سي وورلد للبحوث»

يصحب مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، أكبر مركز متخصص في بحوث الحياة البحرية وإنقاذها وإعادة تأهيلها وإطلاقها في مواطنها الطبيعية على مستوى المنطقة، عشاق الحياة البحرية والمهتمين باكتشاف أسرار العالم الطبيعي إلى رحلة علمية شيقة للتعرف على الأساليب التي تستخدمها الحيتان والدلافين للتواصل في ما بينها، وذلك ضمن جلسة جديدة من سلسلة «حديث العلوم»، تقام بالتعاون مع جامعة السوربون أبوظبي غداً في قاعة المحاضرات بالمركز.

يقدم الجلسة التي تحمل عنوان «لغات الحيتانيات» نائب مدير معهد المحيطات في جامعة السوربون أبوظبي، الدكتور أوليفييه آدم، إذ سيسلّط الضوء على العالم الصوتي الفريد للحيتانيات، وكيفية استخدامها للأصوات للتواصل فيما بينها وبناء روابط اجتماعية مع أفراد مجموعاتها.

واستناداً إلى خبرته الواسعة وأبحاثه المتخصصة في دراسة الأصوات لدى الحيتانيات، سيأخذ الدكتور آدم الحضور في رحلة لاستكشاف كيفية إصدار الحيتان والدلافين للأصوات واستخدامها في التواصل، رغم افتقارها إلى الأحبال الصوتية، كما سيتناول الاختلافات بين الآليات الصوتية لدى أنواع الحيتان المختلفة، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تؤديه تقنيات الذكاء الاصطناعي في فك رموز هذه الأصوات وفهم معانيها.

ومنذ إطلاق سلسلة «حديث العلوم» في عام 2023، استقطب مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ ما يقارب 4000 زائر، جمعهم شغف المعرفة والاستكشاف، من خبراء ومهتمين وأفراد المجتمع، للمشاركة في جلسات علمية تناولت موضوعات متنوعة في مجالات العلوم وحماية البيئة والتاريخ الطبيعي للمنطقة العربية. وتواصل السلسلة، من خلال استضافة نخبة من الخبراء والمتخصصين، إثراء معرفة المجتمع بالعالم الطبيعي وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وتتاح المشاركة في جلسة «حديث العلوم» مجاناً، مع ضرورة التسجيل المسبق، نظراً لمحدودية المقاعد المتاحة. ولمن لا يتمكن من الحضور، يمكن متابعة جميع جلسات «حديث العلوم» عبر قناة «سي وورلد جزيرة ياسى - أبوظبي» على يوتيوب، حيث يتم تسجيل الجلسات وإتاحتها للمشاهدة لاحقاً.