خيوط التراث و«التلي» تجتذب 40 مشاركة

احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، استضافت «ميرال»، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، ورشة عمل تفاعلية للتطريز بـ«التلي» حملت عنوان «خيوط التراث» في سي وورلد جزيرة ياس.

وجمعت الورشة 40 مشاركة للاحتفاء بالدور القيّم الذي تؤديه المرأة الإماراتية في الأسرة والمجتمع.

وقاد الورشة خبراء من «بيت الحرفيين»، المؤسسة الثقافية في أبوظبي، المعنية بصون الحِرف التقليدية من خلال ورش العمل والعروض والتجارب العملية، إذ قدموا للمشاركات في الورشة نبذة عن تاريخ حرفة «التلي» الإماراتية التقليدية المتوارثة، والمدرجة على قائمة «اليونسكو» للتراث الثقافي غير المادي.

وأعقبت ذلك ورشة عمل تفاعلية قدمتها الحرفية المتخصصة في التلي، عائشة سعيد الغيثي، ولأن «التلي» من الحِرَف التي توارثتها المرأة الإماراتية عبر الأجيال، شكلت الورشة منصة للتواصل وتبادل الخبرات، وجسدت أهمية الدعم المتبادل والتجارب الثقافية المشتركة في تعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ الشعور بالانتماء.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لإدارة التسويق والاتصال والفعاليات في «ميرال»، تغريد السعيد: «تمتلك المرأة الإماراتية دوراً محورياً في الحفاظ على تراثنا الوطني وترسيخ القيم الأساسية في الأسرة. ويجسد شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام (بنظهر الأقوى والأفضل)، روح التمكين الجماعي، وينسجم مع طموح (ميرال) في دعم المبادرات التي تركز على المجتمع وتسهم في إحداث أثر مستدام فيه، ووفرت شراكتنا مع مؤسسة التنمية الأسرية المساحة الهادفة التي تتيح للمرأة الإماراتية فرصة إضافية للتواصل والإبداع، والاحتفاء بإرثها الثقافي ونقله إلى الأجيال المقبلة».

تغريد السعيد:

• المرأة الإماراتية صاحبة دور محوري في الحفاظ على التراث الوطني وترسيخ القِيَم الأساسية في الأسرة.