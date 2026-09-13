«سوبرمان» يواجه عدوه اللدود في «معرض القصص» بأبوظبي

نقلت «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي» أجواء المواجهة الشهيرة بين «سوبرمان» و«ليكس لوثر» إلى معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، الذي يختتم اليوم في مركز أدنيك أبوظبي.

وتقدم المدينة الترفيهية في جناحها بالمعرض تجربة غامرة تنقل الزوار إلى أجواء مدينة متروبوليس، وتعيد تجسيد المواجهة الشهيرة بين الأبطال الخارقين والأشرار الخارقين. وتستوحي التجربة فكرتها من لعبة «كريبتونايت كولايدر» الجديدة، التي انضمت إلى المدينة الترفيهية خلال الصيف، وتدور حول المواجهة بين سوبرمان وعدوه اللدود ليكس لوثر، والتي تنبض بالحياة من خلال تحديات تفاعلية وتجارب مخصصة للجمهور، وظهور شخصيات من عالم «وارنر براذرز».

وجرى افتتاح لعبة «كريبتونايت كولايدر» في يوليو الماضي، لتأخذ الضيوف إلى قلب «مشروع إيفري مان» الذي أطلقه «ليكس لوثر» ضمن أحدث مخططاته لمنح الأشخاص العاديين قدرات خارقة وتحدي قوى سوبرمان الاستثنائية.

كما يقدم جناح «عالم وارنر براذرز» لزواره مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسابقات، مع فرص للفوز بجوائز طوال المعرض، علاوة على لقاء عدد من أشهر الشخصيات المحبوبة، من بينها باغز باني وتوم آند جيري وباتمان وهارلي كوين وغيرها، ما يوفر لضيوف الجناح العديد من الفرص لالتقاط الصور التذكارية مع شخصياتهم المفضلة.