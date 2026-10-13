«سبوكتوبر» في «عالم وارنر براذرز أبوظبي» لشهر كامل

تعود فعالية «سبوكتوبر» إلى «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي»، حتى الأول من نوفمبر المقبل، لتقدم للعائلات موسماً حافلاً بأجواء المرح والتجارب الترفيهية، بمشاركة أكثر من 60 شخصية محبوبة، ومجموعة من العروض الترفيهية الحية وتجارب جمع الحلوى والأنشطة العائلية التي تضفي المزيد من المرح على أجواء المدينة.

ويتصدر احتفالات هذا العام عرض «سكوبي دو.. عرض القمر المكتمل» على مسرح «وارنر براذرز بلازا»، إذ يخوض «سكوبي دو» وأصدقاؤه من فريق «ميستري إنك» مغامرة شائقة لكشف لغز غامض، في أجواء كرنفالية تتخللها عروض سيرك ومواقف كوميدية مرحة، وتختتم بعرض موسيقي.

وتمتد أجواء «سبوكتوبر» إلى مختلف أنحاء «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي»، إذ تكتسي المناطق الترفيهية السته بديكورات خاصة وإضاءة خفيفة ومفاجآت مرحة، كما يحظى الضيوف بفرص عديدة لالتقاط الصور مع شخصياتهم المفضلة بإطلالات خاصة بهذه المناسبة، من بينها شخصيات «ذا فلينستونز» و«ذا رابلز» خلال لقاء «يابا دابا بو» في منطقة «بيدروك».

وتقدم فعالية «سبوكتوبر» تجربة جديدة مستوحاة من شخصيات الشهيرة لعالم «دي سي سوبر هيروز»، وستكتسي منطقتا «ميتروبوليس» و«غوثام سيتي» بأجواء موسمية مخيفة. وفي «كرتون جانكشن»، يلتقي الضيوف مجموعة من شخصيات «لوني تونز» المحبوبة؛ مثل: باغز باني ودافي داك وتويتي وسيلفستر، في حين سيحصل الضيوف الصغار على حقيبة وخريطة لجمع الحلوى، والانطلاق في جولة ممتعة للبحث عنها في مختلف أنحاء المدينة.

وستتزين مجموعة من أشهر الألعاب والتجارب في «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي» بطابع خاص مستوحى من أجواء الرعب في فعالية «سبوكتوبر».

وتجمع فعالية «سبوكتوبر» على مدى شهر كامل باقة واسعة من العروض الحية، ولقاءات الشخصيات المحبوبة، والألعاب الحماسية، وتجارب الطعام، إلى جانب برنامج متنوع من الأنشطة في المناطق الستة لتمنح العائلات والأصدقاء تجارب ترفيهية حافلة بالمرح والمغامرة حتى الأول من نوفمبر.