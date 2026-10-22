جينيفر لوبيز تغني في أبوظبي مجدداً

تحيي النجمة العالمية جينيفر لوبيز حفل ما بعد السباق، في الرابع من ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورمولا 1» في أبوظبي، إلى جانب المغني وكاتب الأغاني أليكس وارن.

وتعود لوبيز إلى أبوظبي مجدداً لتلتقي جمهور «الفورمولا 1» الذي تحظى بشعبية كبيرة لديه، وتحيي حفلاً على جزيرة ياس تقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها التي تصدرت قوائم الموسيقى. وستُقدم عروض غنائية واستعراضية وإنتاج فني عالمي المستوى، في أمسية تحتفي بمسيرة لوبيز الحافلة بالنجاحات التي جعلتها واحدة من أشهر نجوم العالم. وتنضم لوبيز إلى قائمة النجوم المشاركين في مهرجان «يا سلام» الترفيهي المقدم من اتصالات، الذي يتضمن عروضاً موسيقية حية، إلى جانب منافسات «الفورمولا 1» الحماسية.