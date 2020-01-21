مارسيل خليفة وسعاد ماسي.. في «هلا بالمجاز»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يُطلُّ الفنان اللبناني مارسيل خليفة وفرقته الموسيقية، والفنانة الجزائرية سعاد ماسي، على جمهورهم في الإمارات يوم الجمعة 13 مارس المقبل، في حفل موسيقي يستضيفه مسرح المجاز في إمارة الشارقة، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الإمارة، ضمن أمسيات «هلا بالمجاز»، التي تستمر حتى أبريل 2020.

وسيكون الجمهور على موعد مع رحلة فنية أقطابها أوتار العود والغيتار، في مزيجٍ فنّي كلاسيكي يسرد تاريخ الجمال الموسيقي ويجسّد رونق الإبداع وتجلياته؛ حيث سيلتقي محبو الغناء الأصيل وأنصار الموسيقى البديلة مع الموسيقار والفنان اللبناني الكبير مارسيل خليفة، الذي غنّى للأرض والحبيبة والإنسان، وأدى جملةً من القصائد لشعراء كبار أبرزهم الراحل محمود درويش في «ريتا» و«أحمد الزعتر» و«وعود من العاصفة»، إضافة إلى إبداعات من تأليف الحلاج وقاسم حداد وطلال حيدر وعزالدين مناصرة، وآخرين.

فيما سيستمتع الجمهور الكبير في الشارقة، بأعذب الأغنيات التي قدمتها الجزائرية سعاد ماسي خلال مسيرتها الفنية، وطرحت من خلالها لوحات غنائية تغلّفها ألحان شجيّة استوحَت مقاماتها من حضارات الشرق وثقافته الفنية الغنية، وأبدعت من خلالها في نقل ملامح التراث الفني الجزائري، سواء من خلال الأعمال التي قدمتها «بالمحكيّة» أو تلك التي نقلتها بسلاسة إحساسها وجمال ألحانها، لتروي حكايات عن العشق والثورة والإنسان والحياة.

واستضاف المسرح مجموعة متنوعة من المواهب الموسيقية على مدار العامين الماضيين.

رحلة بين العود والغيتار والموسيقى البديلة.