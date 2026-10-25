رحلة «خيالية» في الشارقة.. على إيقاعات «غريندايزر» والأنمي والبوب الكوري

وسط إقبال جماهيري كبير وتفاعل لافت من عشاق الأنمي والموسيقى، شهد مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة، مساء أمس (السبت)، عرض «أصداء الخيال» الذي قدّمته أوركسترا «فلورنس بوبس» الإيطالية، واصطحبت خلاله الجمهور في رحلة موسيقية استعادت ألحان أشهر أعمال الأنمي الياباني والثقافة الشعبية الكورية.

وتضمّن العرض مقطوعات من «غريندايزر»، و«هجوم العمالقة»، و«إيفانجيليون»، و«لوبين الثالث»، و«سفينة الفضاء ياماتو»، و«جاري توتورو»، و«بونيو»، وسط أجواء حماسية تفاعل فيها الحضور مع الألحان المألوفة بالغناء والتصفيق.

وشهدت الأمسية مشاركة من شوزو شيوتا، الرئيس التنفيذي لشركة «بوليغون بيكتشرز» وأحد أبرز ضيوف المؤتمر الدوليين، الذي شارك الأوركسترا أداء أغنية «سفينة الفضاء ياماتو»، في لحظة حظيت بتفاعل جمهور مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة الذي يختتم فعاليات الدورة الرابعة، اليوم، في «الجادة».

وأعاد العرض إحياء الموسيقى التي ارتبطت في ذاكرة أجيال من المشاهدين بمغامرات أبطالهم وشخصياتهم المفضلة، ومنح الحاضرين فرصة الاستمتاع بها في أداء أوركسترالي حي، جمع صنّاع الرسوم المتحركة ومحبيها في تجربة موسيقية مشتركة.