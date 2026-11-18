احتضنت سجايا فتيات الشارقة مبادرة «ربع قرن يحتفي بالأسرة الموسيقية»، التي نظّمها مركز ربع قرن للموسيقى، تزامناً مع «عام الأسرة» 2026، في مشهد فني امتزجت الألحان بدفء العلاقات الأسرية، وحضره أولياء أمور واكبوا أبناءهم منذ اللحظات الأولى.

وافتُتحت الأمسية بالنشيد الوطني لدولة الإمارات، بأداء أوركسترا ربع قرن للموسيقى وكورال أطفال مؤسسة ربع قرن. وكرّمت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، المدير العام لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الأسر المشاركة تقديراً لمواكبتها أبناءها ودعمها لمسيرتهم الموسيقية، وصعدت إلى المسرح 12 عائلة، قدّمت كل واحدة منها عرضاً خاصاً بها، حمل طابعه الفني، واجتمع فيه أفراد الأسرة الواحدة على العزف والغناء.

واختُتمت العروض بلوحة جماعية جمعت ثلاث أسر على المسرح في وقت واحد، وترجمت معنى الأمسية في أجمل صوره: أن تلتقي العائلات حول الموسيقى فتصير لغة مشتركة تقرّب بين البيوت.