فاطمة المعمري: تراث الإمارات فرصة لصناعة المستقبل

أكدت مديرة إدارة التراث الثقافي بوزارة الثقافة، الدكتورة فاطمة علي المعمري، أن التراث الإماراتي يمثل مورداً غنياً للصناعات الإبداعية، ويمكن تحويل حكاياته وشخصياته الشعبية إلى كتب مصورة وأفلام رسوم متحركة وألعاب رقمية، مشيرة إلى أن القيمة الاقتصادية للفكرة لا تتحقق بمجرد ابتكارها، بل بتطويرها إلى منتج يلبي احتياجات الجمهور ويحقق الاستدامة.

جاء ذلك خلال جلسة «اقتصاد الإبداع.. حين تتحول الفكرة إلى قيمة»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث استعرضت المعمري فرص الاقتصاد الإبداعي، الذي يشمل النشر والسينما والموسيقى والإعلام والألعاب الإلكترونية، ودور المعرفة والخيال والمهارة في تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق.

وأوضحت المعمري أن صناعة القيمة الإبداعية تمر بست مراحل، تبدأ باستلهام الفكرة أو تحديد حاجة لدى الجمهور، ثم تطويرها، وإعداد نموذج أولي واختباره، واختيار السوق المناسب، وتحقيق العائد عبر البيع أو ترخيص الحقوق، وصولاً إلى بناء العلامة التجارية وضمان استدامة المشروع.

واستشهدت المعمري بشخصية «أم الدويس» من الموروث الشعبي الإماراتي، موضحة أن الحكاية الواحدة يمكن تقديمها في كتاب مصور أو فيلم رسوم متحركة أو لعبة إلكترونية أو تجربة تفاعلية، إلى جانب منتجات تجارية تستند إلى حقوق الترخيص.

ودعت إلى تطوير الحرف التقليدية وإعادة توظيفها في منتجات معاصرة تحافظ على هويتها، وتواكب احتياجات المستهلكين، وشددت على أن استدامة المشاريع الإبداعية تتطلب تعاون أربعة أطراف رئيسة، هي الحكومة والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع، بما يوفر للمبدعين بيئة تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والاستمرار.