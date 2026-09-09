زمن «الكاسيت» يعود في «نادي الصوت والموسيقى»

أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون برنامج «نادي الصوت والموسيقى»، وهو مشروع مجتمعي يتمحور حول التعلم الجماعي وتبادل المعارف والخبرات، ويقدم البرنامج سلسلة من الورش التخصصية، التي تقام بين 20 الجاري و26 نوفمبر المقبل.

وتتناول الورش، التي تُقام كل أسبوعين، مسارين رئيسين للبحث والتجريب: استخدام الأشرطة والكاسيت كوسائط للتأليف الموسيقي وإنتاج الأصوات، واستكشاف سبل الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الموسيقية الحديثة، ويشمل البرنامج ثلاث جلسات: «معالجة حلقات الأشرطة»، و«الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الموسيقى»، و«سياقات الشرائط وتكنولوجيا الموسيقى».