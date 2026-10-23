الشارقة تجمع نجوم الرسوم المتحركة والقصص المصورة في «الجادة»

افتتحت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أمس، الدورة الرابعة من «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة»، التي تقام على مدار أربعة أيام في الجادة بالشارقة، حيث يشارك أكثر من 70 فناناً ومبدعاً وخبيراً من مختلف أنحاء العالم، في برنامج يضم ما يزيد على 150 فعالية تشمل الجلسات الحوارية والورش المتخصصة والدروس المتقدمة والعروض الفنية والسينمائية.

وتشهد الدورة الرابعة، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، توسعاً في نطاق المؤتمر ليجمع الرسوم المتحركة والقصص المصورة ضمن منصة واحدة، تتيح للمبدعين والكتّاب والرسامين والناشرين والمنتجين تبادل الخبرات، وتطوير مهاراتهم ومشاريعهم، والتواصل مع خبراء الصناعة العالمية، واستكشاف فرص التعاون والإنتاج المشترك والوصول إلى الأسواق، بما يدعم حضور المواهب العربية في الصناعات الإبداعية.

وتجوّلت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في قاعات المؤتمر وأروقته، حيث اطّلعت على معرض «الأميرات والأبطال»، الذي يضم أكثر من 100 رسم أصلي وتاريخي لشخصيات من أشهر أفلام ديزني للرسوم المتحركة، ومعرض «أرابيسك» (Arabesque)، الذي يقدّم رؤية فنية معاصرة للتراث والفولكلور العربي من خلال أعمال 14 فناناً، كما زارت سموها «ركن الدبلجة» التفاعلي، الذي يعرّف الزوار بكواليس الأداء الصوتي للشخصيات الكرتونية، ويتيح لهم فرصة تجربة أداء أصوات شخصيات كرتونية مختارة.

وفي كلمتها خلال افتتاح المؤتمر، قالت المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة، خولة المجيني: «في الشارقة ننطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرسى مشروعاً ثقافياً عالمياً، يلتقي حوله الكتاب والناشرون والمبدعون، وبتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تُفتح اليوم آفاقٌ جديدةٌ أمام صناعة الكتاب وانتشار المعرفة».

وشهد الحفل كلمة للمخرج وفنان الرسوم المتحركة دوغ سويتلاند، الذي شارك في صناعة فيلم «حكاية لعبة» (Toy Story) لدى «بيكسار»، وأخرج الفيلم القصير «بريستو» (Presto)، المرشح لجائزة الأوسكار، حيث أكد أن الرسوم المتحركة فن يجمع الرسم والسينما والموسيقى والأداء، مشيراً إلى أهمية اللقاءات التي تجمع عشاق هذا الفن والمحترفين العاملين فيه.

ومن جانبه، ألقى مصمم القصص المصورة برنارد تشانغ، كلمة أكد فيها أهمية التواصل المباشر بين المواهب الناشئة والمحترفين أصحاب الخبرة، وإتاحة الفرص أمام المبدعين في المنطقة لعرض أعمالهم وتطوير مشاريعهم وبناء علاقات مهنية جديدة.

واستُهل حفل الافتتاح بعرض فيلم احتفى بالفنانين والمبدعين والروّاد في مجالي الرسوم المتحركة والقصص المصورة، واستعرض دور الخيال والمهارة الفنية والتعاون بين المبدعين في تحويل الأفكار إلى شخصيات وحكايات وعوالم يتفاعل معها الجمهور من مختلف الأجيال والثقافات، كما سلّط الفيلم الضوء على التخصصات التي تتكامل في صناعة السرد البصري، بدءاً من الرسم وابتكار الشخصيات، مروراً بالأداء والإنتاج، ووصولاً إلى النشر، بما يعكس توسّع مجالات المؤتمر في دورته الرابعة لتشمل الرسوم المتحركة والقصص المصورة.

كما شهد الحفل عرضاً موسيقياً قدمته أوركسترا «فلورنس بوبس أوركسترا» الإيطالية، المتخصصة في أداء الموسيقى التصويرية للأفلام والرسوم المتحركة وألعاب الفيديو، تضمن مختارات موسيقية أعدّتها خصيصاً لافتتاح المؤتمر. ويقدم المؤتمر على مدار أيامه الأربعة برنامجاً يتوزع على مسارين رئيسين للرسوم المتحركة والقصص المصورة، يتناول الأول مراحل صناعة الأعمال المتحركة، بدءاً من تطوير الأفكار والكتابة وتصميم الشخصيات واللوحات القصصية، مروراً بتقنيات التحريك التقليدي والرقمي وإيقاف الحركة، ووصولاً إلى الأداء الصوتي والدبلجة والتقنيات الحديثة المستخدمة في الإنتاج.

دورات احترافية

يتيح برنامج المؤتمر للمشاركين والجمهور حضور دورات احترافية لمحترفين شاركوا في صناعة أعمال سينمائية ورسوم متحركة عالمية، إلى جانب ورش تطبيقية تمكّن المواهب الناشئة من تطوير مهاراتها، والتعرف إلى الأدوات والتقنيات المستخدمة في الاستوديوهات.

• 70 مبدعاً وخبيراً يشاركون في «المؤتمر».

• 150 فعالية على مدار الحدث.