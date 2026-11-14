4 ورش تفاعلية للأطفال

جمعت أربع ورش تفاعلية، ضمن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بين الموسيقى والتصميم والأشغال اليدوية والتجارب الهندسية، وأتاحت للأطفال واليافعين اكتساب مهارات عملية من خلال التجربة والابتكار.

وشملت الورش صناعة قيثارات صغيرة من صناديق الكرتون والأشرطة المطاطية، وتجربة خلط الإسمنت والرمل والركام والماء لفهم كيفية تكوّن الخرسانة، إلى جانب تصميم أزياء على مجسمات ثلاثية الأبعاد، وتصفيف شعر الدمى وتزيينها باستخدام الخيوط الملونة والإكسسوارات.

وقدمت الأنشطة تجارب تجمع التعلم بالممارسة، وتتيح للمشاركين توظيف مواد وأدوات بسيطة في ابتكار منتجات فنية وعملية، ضمن برنامج المعرض المخصص للأطفال واليافعين، المقام في مركز إكسبو الشارقة.