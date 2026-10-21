صنّاع الرسوم المتحركة في ضيافة الشارقة لـ 4 أيام

تنطلق غداً فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في منطقة الجادة، وتستمر حتى 25 أكتوبر الجاري، وسط حضور نخبة من المبدعين والفنانين والمتخصصين من المنطقة والعالم، ويشارك في المؤتمر أكثر من 75 متحدثاً من 30 دولة، فيما يتضمن البرنامج أكثر من 55 ورشة عمل ودورة احترافية متخصصة، و40 جلسة حوارية ونقاشية وندوة، إلى جانب 10 عروض سينمائية وثلاث حفلات موسيقية أوركسترالية.

وتشهد الدورة الرابعة توسعاً في نطاق المؤتمر، ليجمع الرسوم المتحركة والقصص المصورة ضمن منصة واحدة، بمشاركة نخبة من كبار المبدعين والخبراء العالميين الذين أسهموا في صناعة أشهر أفلام الرسوم المتحركة، مثل «شركة المرعبين المحدودة» و«حكاية لعبة» و«أبطال خارقون»، إلى جانب ممثلين عن استوديوهات وشركات إنتاج ومؤسسات إبداعية دولية.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات مهنية تبحث قضايا الملكية الفكرية والتمويل والإنتاج المشترك والنشر والتوزيع، إلى جانب فرص التعاون الدولي وتطوير الاستوديوهات الإبداعية، كما يشهد عروضاً حية لتقنيات الرسم والتحريك وصناعة الشخصيات، إلى جانب ثلاث حفلات موسيقية أوركسترالية تقدم أشهر المقطوعات من عالم السينما والأنمي وأعمال ديزني، وورشة تفاعلية تستكشف دور الموسيقى التصويرية في الرسوم المتحركة وعلاقتها ببناء المشاهد والشخصيات.

ويقدم المؤتمر هذا العام مجموعة من المساحات التفاعلية الجديدة، أبرزها «ركن الدبلجة»، الذي يتيح للزوار التعرف إلى أساسيات الأداء الصوتي وتجربة أداء أصوات شخصيات من مشاهد مختارة، كما يفتح «ممر الفنانين» مساحة للمواهب المحلية والإقليمية لعرض أعمالها الفنية، فيما تتيح فعالية «لقاء الفنان» للزوار التواصل مع عدد من الفنانين الدوليين المشاركين.

ويستضيف «جدار القصص المصورة» مختارات من الإصدارات القديمة والنادرة والمقتنيات الخاصة بالتعاون مع هواة الاقتناء، ويخصص المؤتمر مساحة لهواة الألعاب الإلكترونية واللوحية.