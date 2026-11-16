«ووتر لاند» تسرد القصة على وقع الموسيقى

قدّمت المسرحية الكويتية «ووتر لاند» تجربة استعراضية غنائية لفتت أنظار جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، عبر عرض فنيّ جمع بين الموسيقى والحركة والمؤثرات البصرية، وجعل من اللوحات الاستعراضية المتتابعة وسيلة لسرد أحداث الحكاية.

وعلى امتداد مشاهد العمل، الذي شارك فيه نحو 40 مؤدياً، انتقل الجمهور إلى عالم تتقاطع فيه عناصر الخيال مع قضايا إنسانية تمس الحياة اليومية، من الخوف من الاختلاف ورفض الآخر إلى التضامن ومساندة الآخرين في أوقات الشدة وحماية الوطن من الأعداء.