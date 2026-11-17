أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون سلسلة «صوت الساحل»، أحدث مبادرات راديو الشارقة للفنون، من خلال أمسيتين موسيقيتين حيّتين، يومَي 21 و28 الجاري، في بيت الشامسي وسينما سراب المدينة، بمشاركة فرقة «إمرهان» الجزائرية، والمغنية اليابانية ناو يوشيوكا، والموسيقي النيجيري البريطاني ديلي سوسيمي، والفنانة الهولندية لاتانيا ألبرتو، الذين يقدّمون تجارب موسيقية متنوّعة تستكشف تفاعل التقاليد الموسيقية مع الأصوات المعاصرة، وانتقالها بين الثقافات والأماكن، وتستمدّ السلسلة اسمها من إذاعة «صوت الساحل» التي انطلق بثّها من الشارقة عام 1964.