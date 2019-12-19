النوافير الراقصة تنطلق اليوم في «ياس»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

مع اقتراب موسم الأعياد الشتوية، تستعد وجهة «ذا فاونتنز» الترفيهية في ياس مول لاستضافة العروض الترفيهية المباشرة لمدة ستة أيام، خلال عطلتي الأسبوع الجاري والمقبل.

وتتضمن العروض الترفيهية عرض النوافير الراقصة مع الأضواء، والتي ستنطلق اليوم.

يأتي العرض مكملاً لباقة التجارب التي يحظى بها المتسوّقون وعشاق المغامرات في ياس مول، ومن بينها تجربة «كلايم» أبوظبي أكبر نفق هوائي للقفز الحر الذي افتتح أخيراً، وحضور مهرجان الشتاء في عالم فيراري، أو التنزه في أرجاء وجهة «ذا فاونتنز الترفيهية»، التي تضم 14 منفذاً مميزاً.

وتقع وجهة «ذا فاونتنز الترفيهية» بين ياس مول وعالم فيراري، وتحفل بالنكهات العالمية التي تهدف إلى إرضاء مختلف الأذواق والأعمار.