«دبي القابضة للترفيه»..20 وجهة للسعادة في الموسم الجديد

أكد الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للترفيه»، فرناندو إيروا، أن قوة المجموعة لا تكمن في حجم محفظتها فحسب، وإنما في تنوّع التجارب التي تقدمها والدور الذي تؤديه في حياة الناس، مشيراً إلى أن العديد من وجهاتها أصبحت جزءاً من النسيج اليومي لمدينة دبي بالنسبة إلى المقيمين، فيما تُمثل للزوار من مختلف أنحاء العالم جزءاً من تجربتهم للمدينة وذكرياتهم عنها.

وأوضح أن موسم «Truly Amazing» الذي دشنته المجموعة يحتفي بهذا التنوع وباللحظات التي تمنح كل تجربة قيمتها، من النزهات العائلية والمغامرات الترفيهية إلى العروض الحية والفعاليات الثقافية والتجارب المشتركة التي تجمع الأصدقاء والعائلات.

وأطلقت «دبي القابضة للترفيه» موسمها السنوي الجديد «Truly Amazing»، خلال فعالية نظمتها في دبي باركس آند ريزورتس، استعرضت خلالها مجموعة من التجارب والمغامرات الترفيهية الجديدة، أبرزها محاكاة سباقات سيارات «لامبورغيني»، في إطار جهودها لتعزيز جاذبية دبي وجهة عالمية للسياحة والترفيه، وتقديم تجارب متنوعة تناسب المقيمين والزوار من مختلف الأعمار والجنسيات.

ويجمع الموسم الجديد تحت مظلته 20 متنزهاً ومعلماً ووجهة ترفيهية تستقبل ملايين الزوار سنوياً، وتشمل المدن الترفيهية والمتنزهات المائية والعروض الحية والسينما والضيافة والتجارب الثقافية والرياضية.

تعزيز الإقبال

من جانبه، قال نائب الرئيس للعمليات، رامي مشيني، إن إطلاق الموسم الجديد يأتي ضمن استراتيجية المجموعة الرامية إلى تطوير تجاربها الترفيهية وتعزيز الإقبال على وجهاتها، مشيراً إلى أن «Truly Amazing» يقدم مفهوماً متكاملاً للترفيه يتيح للزوار الاستمتاع بتجارب متعددة عبر محفظة «دبي القابضة للترفيه» على مدار العام.

وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تُمثل إحدى أهم الأسواق الرئيسة للمجموعة، إلى جانب السوق المحلية والأسواق السياحية الدولية، مشيراً إلى أن المجموعة تعمل على تعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية والآسيوية وشرق آسيا، من خلال مكاتبها التمثيلية وشراكاتها السياحية وقنوات التوزيع المختلفة.

وأوضح أن «دبي القابضة للترفيه» تواكب النمو السياحي الذي تشهده الإمارة، وتعمل بالتعاون مع الجهات السياحية المعنية للوصول إلى شرائح جديدة من الزوار، لافتاً إلى أن تنوع الوجهات يمنح المجموعة قدرة تنافسية على استقطاب العائلات والشباب والأطفال من مختلف الثقافات والجنسيات.

وأفاد مشيني بأن المواطنين والمقيمين يشكلون قاعدة رئيسة للزيارات المتكررة، خصوصاً من خلال برامج العضوية السنوية والعروض العائلية، فيما تسهم الحركة السياحية الدولية في تعزيز الإقبال على الوجهات الترفيهية الكبرى، إذ تركز المجموعة على جودة التجربة المقدمة للزوار وتشجيعهم على تكرار الزيارة.

ونوه بأن الرحلات المدرسية تُمثل أحد أبرز مصادر الإقبال على وجهات المجموعة، إذ تستقطب متنزهات «ليغولاند دبي» و«موشنغيت دبي» و«ذا غرين بلانيت» طلبة المدارس من مختلف إمارات الدولة، من خلال أنشطة تجمع بين التعليم والترفيه والاستكشاف.

وكشف مشيني عن إطلاق تجارب جديدة في عالم ريفرلاند، تشمل محاكاة سباقات سيارات «لامبورغيني» والبولينغ، إلى جانب مطاعم ومرافق ترفيهية جديدة، ضمن 14 تجربة توفر للعائلات والأصدقاء خيارات متنوعة لقضاء أوقات ممتعة في وجهة واحدة.

وشهدت الفعالية الإعلامية التي جرى خلالها استعراض مستجدات الموسم الجديد تقديم تجربة محاكاة سباقات «لامبورغيني»، التي تمنح الزوار فرصة خوض أجواء المنافسة والسباقات الافتراضية، ضمن الإضافات الجديدة التي تستهدف عشاق السيارات والمغامرات والتجارب التفاعلية.

ثقافات العالم

وقال مشيني إن القرية العالمية تستعد لاستقبال زوارها في موسمها الـ31 اعتباراً من 14 الجاري، مع مجموعة من التجارب والعروض والمطاعم الجديدة، إذ تمثل القرية إحدى أبرز الوجهات الثقافية والترفيهية التي تستقطب أعداداً كبيرة من المواطنين والمقيمين والسياح.

وتوفر القرية العالمية تجارب تجمع ثقافات العالم من خلال العروض الترفيهية والتسوق والمأكولات المتنوعة، وتقدم أكثر من 250 خياراً من المأكولات بنكهات عالمية، ما يعزز مكانتها وجهة متكاملة للترفيه العائلي.

واعتبر أن المنافسة في القطاع الترفيهي تُشكل حافزاً مهماً للابتكار والتطوير المستمر، مشدداً على أن المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي تفرض مواصلة الاستثمار في الإبداع وتجديد التجارب والارتقاء بمستويات الخدمات، بما يحافظ على تنافسية الوجهات الترفيهية.

وسلط مشيني الضوء على تنوع خيارات الضيافة في دبي باركس آند ريزورتس، التي أعادت فتح أبوابها أمام الزوار في السابع من الشهر الجاري، وتضم ثلاثة مرافق للإقامة، من بينها فندق «لابيتا» الذي يوفر 550 غرفة، وفندق «ليغولاند»، إلى جانب تجربة «تي ريكس غلامبينغ» التي أطلقت العام الماضي، إذ تقدم تجربة إقامة مستوحاة من عالم الديناصورات، داخل خيام تتسع لما يصل لثمانية أشخاص، مع أنشطة مسائية وعروض سينمائية وتجارب ترفيهية للأطفال والعائلات، فضلاً عن مزايا دخول المتنزهات الترفيهية للنزلاء.

محفظة غنية

وتضم محفظة «دبي القابضة للترفيه» مجموعة من أبرز المعالم السياحية والترفيهية، منها «عين دبي»، أعلى عجلة مشاهدة في العالم بارتفاع 250 متراً، و«ذي فيو نخلة جميرا» التي تقع في الطابق 52 من برج النخلة على ارتفاع 240 متراً، وتوفر إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على نخلة جميرا والخليج العربي وأفق دبي.

وتشمل المحفظة «كوكا كولا أرينا»، أول وأكبر قاعة داخلية متعددة الأغراض ومكيفة بالكامل في الشرق الأوسط، و«وايلد وادي»، أول حديقة مائية في دبي، إضافة إلى «روكسي سينما» التي تضم شاشة «روكسي إكستريم»، الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويُعد «موشنغيت دبي» أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، فيما يضم «عالم ريال مدريد» أكثر من 40 تجربة ترفيهية، من بينها لعبة «ستار فلاير» التي يصل ارتفاعها إلى 460 قدماً، بينما يحتضن «ليغولاند دبي» نحو 15 ألف مجسم شيدت باستخدام 60 مليون قطعة ليغو.

كما تشمل الوجهات «ذا غرين بلانيت دبي»، التي تحتضن آلاف النباتات والحيوانات في بيئة مستوحاة من الغابات الاستوائية، إلى جانب عالم ريفرلاند الذي يجمع المطاعم والأنشطة الترفيهية والعروض الحية في وجهة واحدة.

تكامل

يعكس إطلاق الموسم الجديد توجّه «دبي القابضة للترفيه» نحو تعزيز التكامل بين وجهاتها وتطوير تجارب مبتكرة تجمع بين الترفيه والثقافة والرياضة والضيافة، بما يدعم مكانة دبي على خريطة السياحة والترفيه العالمية، ويمنح السكان والزوّار خيارات متجددة على مدار العام.

فرناندو إيروا:

• وجهات المجموعة تُمثل للزوار جزءاً من تجربتهم للمدينة وذكرياتهم عنها.

رامي مشيني:

• المنافسة في القطاع الترفيهي تُشكل حافزاً مهماً للابتكار والتطوير المستمر.