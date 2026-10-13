«أجندة فعاليات أبوظبي» حافلة بـ 40 محطة متنوعة

كشفت «أجندة فعاليات أبوظبي» عن برنامج موسمها الجديد الحافل بأكثر من 40 فعالية تنظم في مختلف أنحاء الإمارة، خلال الربع الأخير من العام الجاري وحتى مطلع 2027، وتقدم «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، برنامجاً متكاملاً من الفعاليات الثقافية والمعارض الفنية والحفلات الحية والبطولات الرياضية والتجارب الترفيهية والعائلية، يتضمن سلسلة من الأمسيات الموسيقية يحييها باقة من النجوم، من بينها حفلات «يا سلام» ما بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورمولا 1» في أبوظبي، بمشاركة لويس كابالدي وأليكس وارين، إلى جانب أمسيات يحييها أنيما وتامر حسني وتامر عاشور.

ويشهد الموسم أيضاً فعاليات عالمية كبرى من بينها القمة الثقافية أبوظبي، والنسخة الأولى من «فريز أبوظبي»، وعودة بينالي أبوظبي للفن العام، إلى جانب افتتاح متحف جوجنهايم أبوظبي، والتي تثري المشهد الثقافي في الإمارة.

وسيعود بينالي أبوظبي للفن العام بمجموعة جديدة من الأعمال التي صُممت خصيصاً للعرض في المواقع العامة، حيث تنطلق فعالياته بمنطقة العين في 23 الجاري، قبل افتتاحه في أبوظبي اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل، مع استمرار عرض الأعمال حتى عام 2027، ويحوّل البينالي المساحات العامة في أنحاء الإمارة إلى معرض مفتوح، يدمج الفن في المشهد الحضري والحياة اليومية.

أما القمة الثقافية أبوظبي فتعقد خلال الفترة من الثامن إلى 10 ديسمبر المقبل في منارة السعديات.

وسيشكل افتتاح متحف جوجنهايم أبوظبي، في 11 ديسمبر المقبل، إحدى أبرز المحطات الثقافية لعام 2026.

وسيحتفي مهرجان الحرف والصناعات التقليدية المهرجان بالمهارات والصناعات التقليدية والقيم الثقافية والمجتمعية التي تمثل جوهر التراث الإماراتي، ويجمع نخبة من الحرفيين المهرة، خلال الفترة من 23 الجاري إلى 11 نوفمبر المقبل في موقع القطارة في منطقة العين.

وسيُنظَّم «نوماد أبوظبي»، المعرض الدولي للفنون والتصميم، في الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر المقبل في مبنى المسافرين رقم (1) بمطار أبوظبي الدولي القديم. فيما ستنطلق النسخة الأولى من معرض «فريز أبوظبي» في 19 نوفمبر المقبل في منارة السعديات.

وسيعود مهرجان التراث البحري في نسخته الخامسة إلى كورنيش أبوظبي من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل.

ومن الحفلات الموسيقية لباقة من نجوم المنطقة والعالم إلى كبرى المنافسات الرياضية والفعاليات الدولية، سيستمتع الجمهور بأمسيات لا تُنسى وأجواء حماسية في أبرز الوجهات والمعالم على مستوى الإمارة.

وستشهد حفلات ما بعد سباق «الفورمولا 1» في أبوظبي مشاركة نخبة من النجوم العالميين، من بينهم لويس كابالدي وفرقة إماجن دراجونز، وذا تشينسموكرز، وذا سكريبت، فيما يتصدر أنيما الحفل الرسمي لما بعد السباق، في الرابع من ديسمبر المقبل، مع الإعلان عن مزيد من الفنانين خلال الفترة المقبلة.

وستشهد ليالي السعديات في نسختها الرابعة سلسلة من الأمسيات الموسيقية، التي تقام على مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات، وسط الإطلالات الساحلية الخلابة، بمشاركة نخبة من ألمع المطربين والموسيقيين من المنطقة والعالم.

«ليوا» يطل في ديسمبر

يعود المهرجان ليقدم تجربة شتوية استثنائية، حيث تتحول صحراء منطقة الظفرة، في ديسمبر من كل عام، إلى وجهة تجمع الثقافة والمغامرات ورياضات السيارات والموسيقى والترفيه العائلي، في محيط تل مرعب الشهير، أعلى الكثبان الرملية في دولة الإمارات، بارتفاع يصل إلى 300 متر.

وشهدت النسخ السابقة مجموعة متنوعة من التجارب، شملت رحلات المناطيد الهوائية، وتجارب الطهي التي تعتمد على المكونات الطازجة من المزارع المحلية، وعروض الشاحنات العملاقة «مونستر جام»، واستعراضات الدريفت، وضمن فعاليات المهرجان، تحتضن «قرية ليوا» برنامجاً حافلاً بالأنشطة والعروض الترفيهية والعائلية إلى جانب تجارب تحتفي بالتراث الإماراتي.

• 20 نوفمبر المقبل يعود مهرجان التراث البحري، في نسخته الخامسة، إلى كورنيش أبوظبي.