برنامج جزيرة الحديريات في سبتمبر.. حافل بالتجارب والمذاقات

أعلنت جزيرة الحديريات في أبوظبي أنها أعدت لزوارها، خلال الشهر الجاري، برنامجاً حافلاً بالأنشطة والتجارب التي تناسب مختلف الأعمار، مشيرة إلى أنه من ركوب الأمواج والبادل وبرامج كرة القدم إلى أسواق، في عطلة نهاية الأسبوع، وتجارب البرانش على الواجهة البحرية وأمسيات الغروب، يمكن للضيوف الاستمتاع بخيارات متنوعة للحفاظ على نشاطهم أو الاسترخاء وقضاء أوقات مميزة أو تجربة أكلات ووجبات بمذاقات محلية وعالمية متنوعة، طوال سبتمبر في مختلف وجهات الجزيرة.

وينبض شاطئ «مرسانا إيست» بالحياة بعد غروب الشمس، طوال الشهر الجاري، مع عروض «دي جي» حية، وعروض جوالة وأمسيات ذات طابع خاص، وتجربة الاسترخاء في صالة الشاطئ، وتُقام التجربة كل يوم جمعة وسبت وأحد، من السابعة مساء حتى منتصف الليل، لتوفر للزوار أجواء مريحة للاستمتاع بأمسياتهم على الواجهة البحرية في جزيرة الحديريات.

أما بازار تيستو المؤقت، الذي ينظم من الرابع إلى السادس من الشهر الجاري، فسوق نابضة بالحيوية تحتفي بالعلامات المحلية وتدعمها، إذ ستتضمن أكثر من 150 جناحاً تضم تشكيلة متنوعة من الأزياء والحِرف اليدوية والمأكولات الشهية، إضافة إلى العروض الترفيهية الحية والأنشطة التفاعلية التي تتواصل طوال الفعالية.