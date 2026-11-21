يعود مهرجان التراث البحري في نسخته الخامسة مع فعاليات وتجارب جديدة تناسب الجميع، بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويستمر إلى 29 نوفمبر الجاري في كورنيش أبوظبي.

يحتفي المهرجان بالإرث البحري الغني لدولة الإمارات، عبر العديد من العروض الفنية والحرف التقليدية وتجارب الطعام المتنوعة، وورش العمل والأنشطة الثقافية والترفيهية التي تناسب الجميع.

وتماشياً مع «عام الأسرة»، تشهد النسخة الخامسة إطلاق مجموعة من الفعاليات والتجارب الجديدة التي تجمع بين السرد القصصي الغامر والورش العملية، بهدف استكشاف تاريخنا البحري، ودوره في تشكيل هويتنا، وما يحمله من قيم وتقاليد أصيلة تتوارثها الأجيال.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك: «يجسّد مهرجان التراث البحري التزامنا الراسخ بصون تراثنا وتعزيز حضوره، بوصفه ركيزةً أساسيةً لهويتنا الوطنية. فقد غرس البحر في نفوس أجدادنا قيم الصبر والعزيمة والتكاتف والتلاحم المجتمعي، التي لاتزال تلهم مجتمعنا وتوجه مسيرته اليوم. ولا يقتصر الحفاظ على تراثنا البحري على حماية تقاليد الماضي، بل يمتد إلى رفع الوعي بقيمتها وضمان استمراريتها. وتزامناً مع عام الأسرة، يوفر المهرجان فرصةً لتعزيز الارتباط بتاريخنا المشترك، ونقل هذا الإرث عبر الأجيال».

وترتكز فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان التراث البحري على عدد من المحاور الرئيسة، مثل العروض الفنية والتراث الحي، حيث يتصدر العرض الموسيقي التراثي برنامج المسرح الرئيس، مقدماً عرضاً جديداً يستلهم التاريخ البحري لدولة الإمارات إضافة إلى ورش فن الإيقاع التفاعلية التي تتيح للجمهور التعرف إلى أنماط الأداء التقليدية والمشاركة فيه. وللمرة الأولى، يقدّم المهرجان مسرح العرائس الذي يروي حكايات البحر ويبرز ما يحمله التراث البحري الإماراتي من قصص ومغامرات وقيم متوارثة، كما يقدم المهرجان التجارب التفاعلية والعملية، حيث تقدِّم «تجربة المحمل»، الإضافة الجديدة استعراضاً للحرف التقليدية المرتبطة بحرفة الجلافة عبر عروض مباشرة تكشف تفاصيل بنائها واستخداماتها، إلى جانب عروض إعادة تمثيل تحاكي ملامح الحياة البحرية قديماً. وتتيح تجربتا «الصياد» و«فلق المحار» للزوّار خوض تجارب تفاعلية والتعرّف عملياً إلى تقاليد الصيد واستخراج اللؤلؤ من المحار.

ويستضيف المهرجان 33 حرفياً يقدمون عروضاً حية وورش عمل تراثية تستعرض المهارات والتقنيات المرتبطة بها، وتعرّف الزوار بأهميتها في الموروث الثقافي الإماراتي. ويحتفي المهرجان بحماة التراث الذين يسهمون في الحفاظ على التقاليد ونقل الحِرف والمعارف البحرية عبر الأجيال، إضافة للأنشطة العائلية، حيث تستعرض ورش صناعة الأشرعة التقنيات المستخدمة في صناعة أشرعة المحامل، كما يمكن للعائلات المشاركة في بناء القلاع الرملية المستوحاة من البيئة المحلية، والانضمام إلى ورش الحرف البحرية التي يقدمها شركاء المهرجان.

ويشهد المهرجان وللمرة الأولى إطلاق أربع ألعاب كرنفالية مستوحاة من التراث البحري والبيئة المحلية.

محمد خليفة المبارك:

. البحر غرَس في نفوس أجدادنا قيم الصبر والعزيمة التي لاتزال تلهم مجتمعنا وتوجه مسيرته اليوم.