تستضيف حديقة أم الإمارات، على مدار بعد غد ويوم الأحد المقبل، فعاليات «مهرجان كوريا 2026»، الذي ينظمه المركز الثقافي الكوري في دولة الإمارات، ضمن برنامج فعاليات الموسم الشتوي للحديقة.

ووجّه المهرجان دعوة للزوار من مختلف الأعمار، للاستمتاع بمجموعة من العروض الفنية والتجارب الثقافية والأنشطة التفاعلية، التي تعرّفهم على جوانب من التراث والثقافة الكورية، إلى جانب الفعاليات العائلية والترفيهية التي تقدمها الحديقة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويأتي المهرجان في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، حيث تُقام نسخة هذا العام تحت عنوان «الأسرة»، تماشياً مع عام الأسرة 2026 في دولة الإمارات، ويحمل المهرجان شعار «T.E.N – Together, Embracing, as oNe»، الذي يعكس قيم الترابط الأسري والتواصل بين الأجيال، ويسلط الضوء على القيم الإنسانية المشتركة بين الثقافتين من خلال برنامج يجمع الفنون والعروض التراثية والتجارب التفاعلية.

ويقدم المهرجان على مدى يومين برنامجاً متنوعاً من العروض والأنشطة المستوحاة من الثقافة الكورية. ويشهد اليوم الأول (بعد غد) عرضاً لفريق «بيغابي» المتخصص في رياضة التايكوندو، يتضمن استعراضاً لحركات «البومسي»، إلى جانب عروض تكسير الألواح وتقنيات الدفاع عن النفس، بما يتيح للزوار التعرف على أحد أبرز الفنون القتالية الكورية.

كما يقدم المركز الوطني للفنون الأدائية التقليدية الكورية عروضاً فنية تشمل رقصة المراوح الكورية التقليدية «بوتشايتشوم»، وعروض «سامولنوري» الموسيقية التي تعتمد على الآلات الإيقاعية التقليدية، في تجربة تعرّف الجمهور على جوانب من التراث الكوري.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بتشكيلة من الأطباق الكورية التقليدية، والتعرّف على المطبخ الكوري وثقافته.

وإلى جانب المهرجان، تواصل حديقة أم الإمارات تقديم فعاليات موسمها الشتوي التي تجمع بين الثقافة والتراث والترفيه، وتوفر للعائلات والأصدقاء تجارب متنوعة في الهواء الطلق.

ويمكن للزوار الاستمتاع بعرض الصقور الذي يقام يومياً، ويستمر 45 دقيقة لكل عرض، ليتيح فرصة للتعرف على تراث الصقارة في دولة الإمارات وأهميته في الثقافة المحلية.

كما يستقبل «سوق الحديقة» زواره يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في منطقتي الممشى وحديقة الأطفال، ويضم السوق أكثر من 60 عارضاً يقدمون مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية والمشغولات اليدوية والأزياء، إلى جانب الأنشطة الترفيهية المناسبة لمختلف الأعمار. ويوفر السوق مساحة لدعم المشاريع المحلية ورواد الأعمال، وإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم والتواصل مع الزوار.

وتتواصل التجارب العائلية مع فعالية «سينما في الحديقة»، التي تقدم عروضاً سينمائية في الهواء الطلق كل جمعة وسبت، لتوفر للعائلات والأصدقاء تجربة ترفيهية وسط المساحات الخضراء للحديقة، والاستمتاع بالأجواء المعتدلة خلال موسم الشتاء.

مساحة للتواصل

تعكس الفعاليات دور حديقة أم الإمارات وجهةً ثقافيةً ومجتمعيةً في قلب أبوظبي، تجمع أفراد المجتمع من مختلف الثقافات والأعمار، وتوفر مساحة للتواصل والتعلم والاستمتاع بتجارب مشتركة، بما ينسجم مع رسالتها في تعزيز الروابط المجتمعية والاحتفاء بالتنوع الثقافي.

. نسخة 2026 من «المهرجان» تحمل عنوان «الأسرة».