يواصل جناح نادي صقّاري الإمارات في مهرجان الشيخ زايد، بمنطقة الوثبة في أبوظبي، استقطاب اهتمام الزوار من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، من خلال مجموعة من العروض الحيّة والأنشطة التفاعلية والتجارب التراثية التي تُسلّط الضوء على الصقور والسلوقي العربي، وتُعرّف الجمهور بعراقة الصقارة العربية ومكانتها في الموروث الثقافي والحضاري لدولة الإمارات.

ويُقدّم الجناح لضيوف المهرجان، حتى 13 مارس 2027، تجربة ثقافية وتعليمية متكاملة، تُسهم في تعزيز الوعي بالعلاقة التاريخية الوثيقة بين الإنسان والطبيعة الصحراوية، وترسيخ قيم المحافظة على الموروث والتقاليد الأصيلة.

ويُتيح نادي صقّاري الإمارات للزوار فرصة استحضار جانب مهم من تاريخ الصقارة الإماراتية، من خلال مجموعة مميزة من الصور الخاصة بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، التي تُجسّد اهتمامه بالصقارة والبيئة والتراث، وحرصه على صون العادات والتقاليد الأصيلة، وترسيخها في وجدان الأجيال الجديدة.

ويستعرض النادي عبر منصّته في مهرجان الشيخ زايد إنجازاته على مدار 25 عاماً، مُسلّطاً الضوء على أبرز مشاريعه. وفي إطار اهتمامه بتعزيز حضور السلوقي العربي والارتقاء بالأنشطة الرياضية والتراثية المرتبطة به، يُسلّط النادي الضوء على بطولة السلوقي العربي للموسم الرياضي 2026-2027، من خلال التعريف بالبطولة وأهدافها ومنافساتها، وإبراز دورها في المحافظة على السلالات الأصيلة وتشجيع ممارسة الأنشطة التراثية المرتبطة بالسلوقي العربي، وتعزيز الاهتمام به لدى مختلف فئات المجتمع.

ويُنظّم النادي خلال مهرجان الشيخ زايد، الفعاليات المُصاحبة لبطولة السلوقي العربي.

ويضم جناح النادي ركناً خاصاً بمجلة «الصقّار»، بما يُتيح للزوار الاطلاع على محتواها المتخصص وما تتناوله من موضوعات تتعلق بعالم الصقارة والصقور والتراث الطبيعي والثقافي، وجهود النادي في توثيق هذا الموروث ونقله إلى الأجيال المُتعاقبة.

ويشتمل الجناح كذلك على قسم خاص لعرض أدوات ومُعدّات الصقارة التقليدية، إذ يتعرّف الزوار إلى مجموعة من الأدوات الأساسية التي يستخدمها الصقّار في ممارسة هذه الرياضة التراثية العريقة، من خلال شروحات تفصيلية حول أسمائها ووظائفها وطرق استخدامها وأهميتها في التعامل مع الصقور وتدريبها.

وأكد الأمين العام لنادي صقّاري الإمارات، ماجد علي المنصوري، أنّ النادي يواصل، منذ تأسيسه عام 2001، جهوده في الحفاظ على إرث الصقّار الأول، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وترجمة توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقّاري الإمارات، إلى برامج ومبادرات نوعية تُسهم في استدامة الصقارة وحماية الصقور والطرائد، وتعزيز حضور التراث الإماراتي.

وأشار إلى أنّ مشاركة النادي في مهرجان الشيخ زايد، تأتي تأكيداً لالتزامه بمواصلة رسالته في صون الصقارة العربية وتعزيز الوعي بأهميتها الثقافية والبيئية.

«ليلة الكاستم شو»

يستضيف مهرجان الشيخ زايد، السبت المقبل، فعالية «ليلة الكاستم شو»، بمشاركة أكثر من 70 مؤثراً، واستعراض 60 سيارة معدّلة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الدراجات النارية، في أمسية تجمع بين عروض السيارات والتحديات التفاعلية والمسابقات والأنشطة الترفيهية، فيما تتواصل عروض الألعاب النارية للأسبوع الثاني على التوالي، يومَي الجمعة والسبت، لتضيء سماء الوثبة في تمام الساعة 10 مساءً.

وتنظم «ليلة الكاستم شو» تحت شعار «ليلة واحدة.. كل الإثارة»، وتشهد مشاركة مجموعة واسعة من السيارات الرياضية والكلاسيكية والمركبات ذات التعديلات والتصاميم المميزة، التي تعكس مهارات وإبداعات عشاق تعديل السيارات، وتتيح للزوار فرصة التعرف إلى أحدث الأفكار في هذا المجال، إلى جانب الاستمتاع بعروض الدراجات النارية المتنوعة.

ماجد المنصوري:

. «النادي» يواصل رسالته في صون الصقارة العربية وتعزيز الوعي بأهميتها الثقافية والبيئية.