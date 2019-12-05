«مهرجان الشتاء» يعود إلى «عالم فيراري أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستعد «عالم فيراري أبوظبي» للاحتفال بموسم الشتاء لهذا العام، مع إطلاق فعالية «مهرجان الشتاء»، من 20 ديسمبر الجاري حتى الرابع من يناير المقبل. ويضم المهرجان باقة من المفاجآت والمغامرات والعروض التي ستتحول خلالها المدينة الترفيهية إلى أرض العجائب الشتوية.

وتحتضن أرض العجائب الشتوية في «عالم فيراري أبوظبي» الكثير من الفعاليات الاحتفالية المتنوعة، مثل عروض الرقص التي سيقدمها «الأقزام» الصغار أصدقاء «بابو ناتالي»، جزءاً من عروض «إلف أداج» التي تنظم طوال فترة المهرجان، وعروض «فروستي هوليداي هوبلا» التي تمتاز بأقوى العروض الكوميدية والأكروباتية على «مسرح لابياتزا»، بالإضافة إلى مراسم إضاءة شجرة عيد الميلاد، وفرص التقاط الصور التذكارية في محطات التصوير التي تمتاز بتصاميمها اللافتة التي يطغى عليها الطابع الشتوي الدافئ.