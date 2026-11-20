تحتفي النسخة الـ12 من فعالية «حكاية» بعيد الاتحاد الـ55، من خلال أمسية فنية تجمع شعراء وموسيقيين وراقصين وفنانين من خلفيات ثقافية متعددة، لاستكشاف معاني الوطن والهوية والانتماء، عبر تجارب شخصية تعكس تنوع المجتمع الإماراتي، وتعدد روافده الثقافية، وتُقام الفعالية في 25 نوفمبر الجاري بميناء زايد، وينظمها مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع مبادرة أبوظبي للفن العام، في شراكة تُترجم للمرة الأولى انتقال هذا الحدث السنوي من حرم الجامعة إلى فضاء فني عام.

وتأتي الأمسية تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد، لتفتح المجال أمام فنانين من جنسيات وثقافات مختلفة للتعبير عن تصوراتهم للوطن، وما يرتبط به من ذاكرة عائلية وجذور ثقافية وتراث وتجارب إنسانية. فالوطن، كما تستكشفه عروض «حكاية»، ليس بالضرورة مكاناً جغرافياً فحسب، بل قد يتشكل من خلال العلاقات والرحلات والمجتمعات التي ينتمي إليها الإنسان، والروابط التي يصنعها على امتداد حياته. ومن خلال الشعر والموسيقى والرقص والسرد القصصي، تلتقي هذه التجارب في احتفاء بالإمارات بوصفها وطناً يجمع أبناء ثقافات متعددة.

وتُعد «حكاية» من أعرق الفعاليات السنوية المستمرة التي ينظمها مركز الفنون، إذ تتيح في كل دورة مساحة لأصوات وتجارب جديدة، وتعرّف الجمهور إلى تقاليد فنية متنوعة والقصص الشخصية التي تقف وراءها. ويأتي انتقالها هذا العام إلى منصة بينالي أبوظبي للفن العام في ميناء زايد امتداداً لنهج المركز في توظيف العروض الحية لتعزيز التواصل بين الفنانين والجمهور.

وتضم قائمة المشاركين عدداً من الفنانين والموسيقيين من أرجاء العالم، وتتولى تقديم الأمسية الشاعرة الإماراتية ريم الزيدي، التي شاركت في برامج دولية تُعنى بقيادة الشباب والسلام والتفاهم بين الثقافات، وتستند تجربتها إلى توظيف السرد القصصي والحوار والتجارب الثقافية المشتركة في بناء جسور التواصل بين الناس.