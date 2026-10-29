جزيرة الحديريات: برنامج حافل خلال نوفمبر المقبل

أعلنت جزيرة الحديريات أنها ستنظم، خلال نوفمبر المقبل، برنامجاً حافلاً بالفعاليات والتجارب المتنوعة، التي تدعو الزوار إلى الاستمتاع بأجمل الأوقات في الهواء الطلق، مع حلول موسم الأجواء الشتوية في أبوظبي.

ويجمع البرنامج بين التحديات الرياضية المشوّقة والأمسيات الموسيقية الحية على الشاطئ، إلى جانب عروض المطاعم المطلة على البحر وتجارب الصحة والعافية وسط الطبيعة، وستقدم وجهات الجزيرة خيارات متنوعة للاستمتاع بأوقات مميزة مع العائلة والأصدقاء، وستعود فعالية «كار هوليكس» لتجمع مجموعة من السيارات الكلاسيكية النادرة والطرازات القديمة والسيارات الرياضية، في 14 نوفمبر المقبل.